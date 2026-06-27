Datos Clave El reto de Ortiz: El técnico condicionó el regreso de Raipán a que pasara a la final Sub 16. Doblete cumplidor: El juvenil anotó dos goles en el 2-0 sobre la U y clasificó a la final. Premio a la vista: Ortiz debería citarlo para el duelo con Unión Española del lunes.

Colo Colo tiene una nueva joya en la mira y responde al nombre de Felipe Raipán. El delantero de 16 años, que el jueves le dio el triunfo al Cacique ante O’Higgins con su primer gol como profesional, volvió a ser figura este sábado, esta vez en las divisiones menores y nada menos que en un Superclásico.

Todo nace de un desafío público. Tras el gol ante O’Higgins, Fernando Ortiz elogió al juvenil, pero le puso una vara alta: “En el caso de Felipe hoy en día él tiene que bajar a su categoría el día sábado y jugar una semifinal y nos tiene que pasar a la final. Entonces, si él no hace el trabajo adecuado el día sábado sabe que se va a quedar ahí, esperando una nueva oportunidad”, advirtió el Tano en conferencia de prensa.

¿Qué hizo Raipán en el Sub 16?

Respondió con creces. Raipán fue la gran figura en la victoria por 2-0 de Colo Colo sobre Universidad de Chile en la semifinal de la categoría Sub 16, disputada en la cancha 2 del Estadio Monumental. El delantero se cargó al equipo al hombro con un doblete, traspasando a su división la experiencia que viene sumando en el primer equipo, y dejó al Cacique en la final de la serie, donde espera al ganador del duelo entre Universidad Católica y Audax Italiano.

¿Cuándo podría volver al primer equipo?

Muy pronto. Al cumplir con lo que le pidió Ortiz, ahora es el técnico el que debe responder, y todo apunta a que Raipán será citado para el próximo partido de Colo Colo, este lunes 29 de junio ante Unión Española, a las 19:30 horas en el Estadio Santa Laura, por la Copa Chile. El Cacique lidera el Grupo E y buscará cerrar la fase con puntaje ideal.

La historia de Raipán ilusiona en Macul. Llegado desde Pucón a probar suerte, el atacante de la categoría 2010 ya es uno de los debutantes más jóvenes en la historia del club y, con apenas 16 años, se perfila como una de las grandes promesas del fútbol chileno. Su irrupción, además, refuerza la apuesta de Ortiz por la cantera alba.

Los goles de Felipe Raipán ante la U