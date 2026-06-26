Datos Clave Sampaoli reestructura a la T: Tras arribar a Talleres, el técncico argentino busca piezas en el mercado para el segundo semestre. El anhelo de Colo Colo: El Cacique se tentó en fichar a una de las mejores figuras del torneo, que actualmente es parte de O’Higgins. El Capo de Provincia con opciones: O’Higgins tiene a tres interesados por el atacante, uno ya se contactó con el club.

El mercado de fichajes nacional está al rojo vivo. Los humos, rumores y sondeos por parte de los clubes nacionales mantienen la expectación en los hinchas, y uno de los clubes que está resonando en el entorno es Colo Colo, quien es actual puntero exclusivo en el Campeonato Nacional 2026, por lo que tiene la misión de reforzarse para poder mantenerse en la segunda parte de la temporada.

Previo al arranque de la ventana de pases, la escuadra alba apuntó que necesitaba un extremo por la banda derecha, un sector en el campo que complica a Fernando Ortiz debido a las pocas variables. Ante esta situación, la dirigencia puso sus ojos en un destacado atacante de O’Higgins, pero esta opción estaría pronta a diluirse debido a que Jorge Sampaoli lo tentará a cruzar la cordillera.

El técnico casildense fue designado como entrenador de Talleres de Argentina con miras al segundo semestre del fútbol trasandino, y para reforzar a la T estaría en búsqueda en el Campeonato Nacional 2026, con el mismo interés que los albos en el sector ofensivo.

El atacante que Sampaoli le quiere arrebatar a Colo Colo

Según se indica desde la prensa de Argentina, Talleres de Jorge Sampaoli estaría tras los pasos de Francisco González, atacante de O’Higgins. El delantero es uno de los jugadores más destacados del plantel que dirige Lucas Bovaglio, con gran rendimiento en el Campeonato Nacional 2026 y la Copa Sudamericana 2026.

El delantero trasandino sonó para Colo Colo hace un par de semanas, ya que tentaba al club por su gran desempeño con el Capo de Provincia. A pesar del interés de los albos, el pase de González está avaluado en 2 millones de dólares según el portal especializado en transferencias, Transfermarkt, por lo que era una opción muy lejana llegar a desembolsar tal cantidad por el extremo derecho.

En el presente, O’Higgins tiene opciones para elegir sobre el futuro de González, ya que el atacante no solamente estaría en carpeta de Jorge Sampaoli y Talleres, ya que también tendría interesados al Querétaro de México y al Rubin Kazán de Rusia, quien ya habría hecho una oferta por el 85% del pase del atacante del Capo de Provincia.