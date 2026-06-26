Datos Clave ¿Regresa Thompson?: Tras una buena temporada en Rusia, el extremo formado en Colo Colo tienta al Cacique para reforzar el plantel. CSD se respalda en los valores: Un sector de la dirigencia alba rechaza el retorno del antofagastino debido a su pasado. Mosa lo acepta y Valladares no habla: El presidente del club abrió las puertas de Colo Colo al extremo derecho, mientras que el presidente del Club Social y Deportivo optó por no referirse al tema.

Con el mercado de fichajes abierto, Colo Colo ya planea sus primeros movimientos para reforzar al plantel comandado por Fernando Ortiz, que es líder del Campeonato Nacional 2026. Uno de los nombres que más resuenan en Macul es el del joven extremo Jordhy Thompson, quien actualmente milita en el Orenburg de Rusia. El atacante oriundo de Antofagasta instala el dilema en el Cacique, debido a su oscuro pasado que lo alejaron del club.

En sus primeros años como profesional, destacando con el primer equipo de l Cacique, Thompson fue tendencia debido a que fue denunciado por violencia intrafamiliar. En aquel marzo del año 2023, Colo Colo marginó al jugador de las prácticas junto al plantel y retiró su respaldo legal ante las acusaciones, para posteriormente venderlo al FC Orenburg.

A día de hoy, Thompson dejó el pasado atrás y está siendo una de las figuras de su club, por lo que la opción de volver al Cacique podría ser una variante bastante considerable, pero cierta parte del directorio recuerdan aquellos sucesos que ya cumplen tres años.

Colo Colo dividido por Thompson

Según informa el medio En Cancha, toda la directiva de Blanco y Negro está informada de que existe un interés real por repatriar al antofagastino para la segunda mitad de la temporada. En detalles del medio citado, el sector del presidente, Aníbal Mosa, está de acuerdo en avanzar con la operación retorno, pero el Club Social y Deportivo Colo Colo estaría en desacuerdo con tal acción.

CSD Colo Colo no tendría en consideración optar por el regreso de Thompson a Macul, debido a su complejo pasado acusado por violencia intrafamiliar. Este sector de la dirigencia estaría respaldandose en los llamados “Valores de Arellano”, los cuales son estrictamente inquebrantables, por lo que el atacante no sería aceptado por su actuar de hace tres años.

Tras el encuentro ante O’Higgins por Copa Chile 2026, Edmundo Valladares, actual presidente del Club Social y Deportivo, fue consultado por si existía un interés real de la dirigencia por Thompson, pero decidió mantenerse al margen indicando que aún no se han planteado nombres en el directorio sobre el tema de fichajes. Sin embargo, recalcó que lo mantiene contento el presente personal del futbolista, tras sus complicados episodios en el pasado albo.

Por otra parte, Aníbal Mosa no dudó en respaldar el regreso de Jordhy, al señalar que: “Creo que no podemos lapidar a la gente por los errores del pasado. Como dicen, ‘el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra’”, dando a entender que Thompson tiene las puertas abiertas del club a pesar de su expediente.