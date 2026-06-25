No se le va a olvidar nunca: el juvenil de 16 años Felipe Raipán le dio un agónico triunfo por 3-2 a Colo Colo ante O’Higgins, resultado que le permite al Cacique quedar como puntero del Grupo E de la Copa Chile 2026 con seis puntos, con dos partidos disputados.

El oriundo de Pucón ingresó cuando quedaban pocas esperanzas en el estadio Monumental, generando la locura total de las más de 19 mil personas que estaban en las tribunas y que dieron rienda suelta a su alegría en un duelo que se les había complicado.

Los goles de Colo Colo vs O’Higgins en la Copa Chile 2026

Colo Colo tuvo un gran primer tiempo: dominó en todo momento y anotó en los 24′ a través de un potente remate de Maximiliano Romero, tras gran pase de Arturo Vidal, y en los 39′ mediante Joaquín Sosa con un cabezazo en área chica tras un certero córner de Tomás Alarcón. Tan distraído estaba O’Higgins que su técnico Lucas Bovaglio estaba furioso dando instrucciones a sus dirigidos, situación pocas veces vista desde que el estratega está en el fútbol chileno.

En el complemento el partido parecía que estaba ganado con anticipación: el Cacique tuvo varias ocasiones de gol para ampliar, pero no concretó, aunque eso no preocupó a Fernando Ortiz, quien refrescó todo el ataque, sacando a Lautaro Pastrán, con algún problema físico, además de Romero y Leandro Hernández.

No obstante, una ráfaga celeste llegó entre los 79′ y los 82′, terminando todo con el empate, gracias a los goles de Felipe Faúnez, quien apareció solo por derecha ante una floja marca de Diego Ulloa, y Thiago Vecino, el que definió un centro desde la derecha en el que se le pasó la pelota al portero Gabriel Maureira.

No obstante, en los 90+1′ llegó la aparición de Felipe Raipán, quien levaba solo cinco minutos en la cancha y metió un cabezazo para batir a Omar Carabalí y convertirse en uno de los jugadores más jóvenes en la historia del club.

El partido terminó “caliente”, dado que Alan Robledo se fue expulsado por un manotazo a Joaquín Sosa en los descuentos, situación que implicó que ambos se dijeran de todo en los minutos restantes y tras el compromiso, momento en el que se armó un tumulto en la mitad de la cancha, al que se sumó como siempre Javier Méndez en el lado albo, mientras que por parte de los rancagüinos estaba muy enojado Francisco González.

Estadísticas de Colo Colo vs O’Higgins

Chilean Cup – 2026 DÍA DE PARTIDO 1
O'Higgins
25/06/2026 19:30
Segunda mitad Monumental David Arellano Stadium – Santiago de Chile
Colo-Colo
  • Felipe Faúndez 79′
  • Thiago Vecino 82′
  • Maximiliano Romero 24′
  • Joaquín Sosa 39′
  • Summary
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  • Lineups
  • Match Stats
  • Team Stats
88 ‘
Colo-Colo
Tarjeta amarilla : Fernando Ortiz
87 ‘
Colo-Colo
Sustitución : Felipe Raipán
82 ‘
O'Higgins
Gol : Thiago Vecino
79 ‘
O'Higgins
Gol : Felipe Faúndez
77 ‘
Colo-Colo
Sustitución : Francisco Marchant
77 ‘
Colo-Colo
Sustitución : Yastin Cuevas
71 ‘
O'Higgins
Sustitución : Thiago Vecino
67 ‘
Colo-Colo
Sustitución : Álvaro Alfredo Alejandro Madrid Gaete
65 ‘
O'Higgins
Tarjeta amarilla : Martín Maturana
61 ‘
O'Higgins
Sustitución : Bastián Yáñez
61 ‘
O'Higgins
Sustitución : Martín Maturana
45 + 1 ‘
O'Higgins
Tarjeta amarilla : Omar Carabalí
39 ‘
Colo-Colo
Gol : Joaquín Sosa
24 ‘
Colo-Colo
Gol : Maximiliano Romero
Goal! The score is now 2-2.
Goal! The score is now 2-1.
Goal! The score is now 2-0.
Goal! The score is now 1-0.
O'Higgins
4-3-3
Omar Carabalí 31
Omar
Carabalí
Felipe Faúndez 3
Felipe
Faúndez
Alan Robledo 22
Alan
Robledo
Miguel Brizuela 33
Miguel
Brizuela
Luis Pavez 6
Luis
Pavez
Benjamín Schamine 28
Benjamín
Schamine
Felipe Ogaz 8
Felipe
Ogaz
Juan Leiva 11
Juan
Leiva
Francisco González 24
Francisco
González
Arnaldo Castillo 9
Arnaldo
Castillo
Rodrigo Godoy 26
Rodrigo
Godoy
  • Entrenador
  • 0
    Lucas Bovaglio
  • Bench
  • 2
    Cristian Morales
  • 14
    Martín Maturana
  • 20
    Leandro Díaz
  • 23
    Diego Carreño
  • 27
    José Movillo
  • 29
    Bastián Yáñez
  • 30
    Joaquín Tapia
  • 32
    Thiago Vecino
  • 34
    Benjamin Pérez
Colo-Colo
3-4-3
Gabriel Maureira 25
Gabriel
Maureira
Jonathan Villagra 2
Jonathan
Villagra
Arturo Vidal 23
Arturo
Vidal
Joaquín Sosa 4
Joaquín
Sosa
Jeyson Rojas 28
Jeyson
Rojas
Tomás Alarcón 6
Tomás
Alarcón
Víctor Felipe Méndez 5
Víctor
Felipe
Méndez
Diego Ulloa 26
Diego
Ulloa
Leandro Hernández 24
Leandro
Hernández
Maximiliano Romero 19
Maximiliano
Romero
Lautaro Pastrán 10
Lautaro
Pastrán
  • Entrenador
  • 0
    Fernando Ortiz
  • Bench
  • 7
    Francisco Marchant
  • 8
    Álvaro Alfredo Alejandro Madrid Gaete
  • 12
    Eduardo Villanueva
  • 13
    Matías Fernández
  • 20
    Javier Méndez
  • 21
    Érick Wiemberg Higuera
  • 30
    Yastin Cuevas
  • 34
    Rodrigo Catalan
  • 50
    Felipe Raipán
2
Esquinas
6
5
Remates fuera de objetivo
14
7
Tiros Totales
23
99
Ataques
184
41
Ataques peligrosos
93
29
% de Posesión de Balón
71
100
Caja fuerte para pelotas
109
4
Fuera de juego
0
2
Objetivos
3
2
Intentos de gol
14
0
Tiros libres
3
5
Faltas
7
1
Disparos Bloqueados
7
5
Sustituciones
5
10
Saques de banda
2
2
Asistencias
2
2
Tarjetas amarillas
1
2
Disparos a puerta
9
1
Lesiones
1
Last Confrontations
OHI 0 – 1 CC 21/02/2026
OHI 1 – 1 CC 27/07/2025
CC 0 – 1 OHI 24/02/2025
CC 2 – 1 OHI 27/07/2024
CC 3 – 1 OHI 30/06/2024

¿Cuándo vuelven a jugar Colo Colo y O’Higgins?

Colo Colo vuelve a la cancha el lunes 29 de junio a las 19:30 horas ante Unión Española en el estadio Santa Laura, nuevamente por la Copa Chile 2026.

O’Higgins hace lo propio este domingo 28 del mismo mes a las 17:00 horas ante Recoleta en el estadio Codelco El Teniente de Rancagua.

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