No se le va a olvidar nunca: el juvenil de 16 años Felipe Raipán le dio un agónico triunfo por 3-2 a Colo Colo ante O’Higgins, resultado que le permite al Cacique quedar como puntero del Grupo E de la Copa Chile 2026 con seis puntos, con dos partidos disputados.

El oriundo de Pucón ingresó cuando quedaban pocas esperanzas en el estadio Monumental, generando la locura total de las más de 19 mil personas que estaban en las tribunas y que dieron rienda suelta a su alegría en un duelo que se les había complicado.

Los goles de Colo Colo vs O’Higgins en la Copa Chile 2026

Colo Colo tuvo un gran primer tiempo: dominó en todo momento y anotó en los 24′ a través de un potente remate de Maximiliano Romero, tras gran pase de Arturo Vidal, y en los 39′ mediante Joaquín Sosa con un cabezazo en área chica tras un certero córner de Tomás Alarcón. Tan distraído estaba O’Higgins que su técnico Lucas Bovaglio estaba furioso dando instrucciones a sus dirigidos, situación pocas veces vista desde que el estratega está en el fútbol chileno.

En el complemento el partido parecía que estaba ganado con anticipación: el Cacique tuvo varias ocasiones de gol para ampliar, pero no concretó, aunque eso no preocupó a Fernando Ortiz, quien refrescó todo el ataque, sacando a Lautaro Pastrán, con algún problema físico, además de Romero y Leandro Hernández.

No obstante, una ráfaga celeste llegó entre los 79′ y los 82′, terminando todo con el empate, gracias a los goles de Felipe Faúnez, quien apareció solo por derecha ante una floja marca de Diego Ulloa, y Thiago Vecino, el que definió un centro desde la derecha en el que se le pasó la pelota al portero Gabriel Maureira.

No obstante, en los 90+1′ llegó la aparición de Felipe Raipán, quien levaba solo cinco minutos en la cancha y metió un cabezazo para batir a Omar Carabalí y convertirse en uno de los jugadores más jóvenes en la historia del club.

El partido terminó “caliente”, dado que Alan Robledo se fue expulsado por un manotazo a Joaquín Sosa en los descuentos, situación que implicó que ambos se dijeran de todo en los minutos restantes y tras el compromiso, momento en el que se armó un tumulto en la mitad de la cancha, al que se sumó como siempre Javier Méndez en el lado albo, mientras que por parte de los rancagüinos estaba muy enojado Francisco González.

Estadísticas de Colo Colo vs O’Higgins

Chilean Cup – 2026 DÍA DE PARTIDO 1 O'Higgins Segunda mitad Monumental David Arellano Stadium – Santiago de Chile Colo-Colo Felipe Faúndez 79′

Thiago Vecino 82′ Maximiliano Romero 24′

Maximiliano Romero 24′ Joaquín Sosa 39′ Summary

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Match Stats

Team Stats 88 ‘ Colo-Colo Tarjeta amarilla : Fernando Ortiz 87 ‘ Colo-Colo Sustitución : Felipe Raipán 82 ‘ O'Higgins Gol : Thiago Vecino 79 ‘ O'Higgins Gol : Felipe Faúndez 77 ‘ Colo-Colo Sustitución : Francisco Marchant 77 ‘ Colo-Colo Sustitución : Yastin Cuevas 71 ‘ O'Higgins Sustitución : Thiago Vecino 67 ‘ Colo-Colo Sustitución : Álvaro Alfredo Alejandro Madrid Gaete 65 ‘ O'Higgins Tarjeta amarilla : Martín Maturana 61 ‘ O'Higgins Sustitución : Bastián Yáñez 61 ‘ O'Higgins Sustitución : Martín Maturana 45 + 1 ‘ O'Higgins Tarjeta amarilla : Omar Carabalí 39 ‘ Colo-Colo Gol : Joaquín Sosa 24 ‘ Colo-Colo Gol : Maximiliano Romero Goal! The score is now 2-2. Goal! The score is now 2-1. Goal! The score is now 2-0. Goal! The score is now 1-0. O'Higgins O'Higgins 4-3-3 31 Omar

Carabalí 3 Felipe

Faúndez 22 Alan

Robledo 33 Miguel

Brizuela 6 Luis

Pavez 28 Benjamín

Schamine 8 Felipe

Ogaz 11 Juan

Leiva 24 Francisco

González 9 Arnaldo

Castillo 26 Rodrigo

Godoy Entrenador

0 Lucas Bovaglio

Bench

2 Cristian Morales



14 Martín Maturana



20 Leandro Díaz



23 Diego Carreño



27 José Movillo



29 Bastián Yáñez



30 Joaquín Tapia



32 Thiago Vecino



34 Benjamin Pérez

Colo-Colo Colo-Colo 3-4-3 25 Gabriel

Maureira 2 Jonathan

Villagra 23 Arturo

Vidal 4 Joaquín

Sosa 28 Jeyson

Rojas 6 Tomás

Alarcón 5 Víctor

Felipe

Méndez 26 Diego

Ulloa 24 Leandro

Hernández 19 Maximiliano

Romero 10 Lautaro

Pastrán Entrenador

0 Fernando Ortiz

Bench

7 Francisco Marchant



8 Álvaro Alfredo Alejandro Madrid Gaete



12 Eduardo Villanueva



13 Matías Fernández



20 Javier Méndez



21 Érick Wiemberg Higuera



30 Yastin Cuevas



34 Rodrigo Catalan



50 Felipe Raipán

2 Esquinas 6 5 Remates fuera de objetivo 14 7 Tiros Totales 23 99 Ataques 184 41 Ataques peligrosos 93 29 % de Posesión de Balón 71 100 Caja fuerte para pelotas 109 4 Fuera de juego 0 2 Objetivos 3 2 Intentos de gol 14 0 Tiros libres 3 5 Faltas 7 1 Disparos Bloqueados 7 5 Sustituciones 5 10 Saques de banda 2 2 Asistencias 2 2 Tarjetas amarillas 1 2 Disparos a puerta 9 1 Lesiones 1 Last Confrontations OHI 0 – 1 CC 21/02/2026 OHI 1 – 1 CC 27/07/2025 CC 0 – 1 OHI 24/02/2025 CC 2 – 1 OHI 27/07/2024 CC 3 – 1 OHI 30/06/2024

¿Cuándo vuelven a jugar Colo Colo y O’Higgins?

Colo Colo vuelve a la cancha el lunes 29 de junio a las 19:30 horas ante Unión Española en el estadio Santa Laura, nuevamente por la Copa Chile 2026.

O’Higgins hace lo propio este domingo 28 del mismo mes a las 17:00 horas ante Recoleta en el estadio Codelco El Teniente de Rancagua.