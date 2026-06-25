No se le va a olvidar nunca: el juvenil de 16 años Felipe Raipán le dio un agónico triunfo por 3-2 a Colo Colo ante O’Higgins, resultado que le permite al Cacique quedar como puntero del Grupo E de la Copa Chile 2026 con seis puntos, con dos partidos disputados.
El oriundo de Pucón ingresó cuando quedaban pocas esperanzas en el estadio Monumental, generando la locura total de las más de 19 mil personas que estaban en las tribunas y que dieron rienda suelta a su alegría en un duelo que se les había complicado.
Los goles de Colo Colo vs O’Higgins en la Copa Chile 2026
Colo Colo tuvo un gran primer tiempo: dominó en todo momento y anotó en los 24′ a través de un potente remate de Maximiliano Romero, tras gran pase de Arturo Vidal, y en los 39′ mediante Joaquín Sosa con un cabezazo en área chica tras un certero córner de Tomás Alarcón. Tan distraído estaba O’Higgins que su técnico Lucas Bovaglio estaba furioso dando instrucciones a sus dirigidos, situación pocas veces vista desde que el estratega está en el fútbol chileno.
En el complemento el partido parecía que estaba ganado con anticipación: el Cacique tuvo varias ocasiones de gol para ampliar, pero no concretó, aunque eso no preocupó a Fernando Ortiz, quien refrescó todo el ataque, sacando a Lautaro Pastrán, con algún problema físico, además de Romero y Leandro Hernández.
No obstante, una ráfaga celeste llegó entre los 79′ y los 82′, terminando todo con el empate, gracias a los goles de Felipe Faúnez, quien apareció solo por derecha ante una floja marca de Diego Ulloa, y Thiago Vecino, el que definió un centro desde la derecha en el que se le pasó la pelota al portero Gabriel Maureira.
No obstante, en los 90+1′ llegó la aparición de Felipe Raipán, quien levaba solo cinco minutos en la cancha y metió un cabezazo para batir a Omar Carabalí y convertirse en uno de los jugadores más jóvenes en la historia del club.
El partido terminó “caliente”, dado que Alan Robledo se fue expulsado por un manotazo a Joaquín Sosa en los descuentos, situación que implicó que ambos se dijeran de todo en los minutos restantes y tras el compromiso, momento en el que se armó un tumulto en la mitad de la cancha, al que se sumó como siempre Javier Méndez en el lado albo, mientras que por parte de los rancagüinos estaba muy enojado Francisco González.
Estadísticas de Colo Colo vs O’Higgins
- Felipe Faúndez 79′
- Thiago Vecino 82′
- Maximiliano Romero 24′
- Joaquín Sosa 39′
- Summary
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- Lineups
- Match Stats
- Team Stats
Carabalí
Faúndez
Robledo
Brizuela
Pavez
Schamine
Ogaz
Leiva
González
Castillo
Godoy
- Entrenador
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0Lucas Bovaglio
- Bench
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2Cristian Morales
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14Martín Maturana
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20Leandro Díaz
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23Diego Carreño
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27José Movillo
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29Bastián Yáñez
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30Joaquín Tapia
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32Thiago Vecino
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34Benjamin Pérez
Maureira
Villagra
Vidal
Sosa
Rojas
Alarcón
Felipe
Méndez
Ulloa
Hernández
Romero
Pastrán
- Entrenador
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0Fernando Ortiz
- Bench
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7Francisco Marchant
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8Álvaro Alfredo Alejandro Madrid Gaete
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12Eduardo Villanueva
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13Matías Fernández
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20Javier Méndez
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21Érick Wiemberg Higuera
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30Yastin Cuevas
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34Rodrigo Catalan
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50Felipe Raipán
¿Cuándo vuelven a jugar Colo Colo y O’Higgins?
Colo Colo vuelve a la cancha el lunes 29 de junio a las 19:30 horas ante Unión Española en el estadio Santa Laura, nuevamente por la Copa Chile 2026.
O’Higgins hace lo propio este domingo 28 del mismo mes a las 17:00 horas ante Recoleta en el estadio Codelco El Teniente de Rancagua.