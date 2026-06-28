Datos Clave Van en racha: Colo Colo registra tres victorias al hilo y planea alargarla en su próximo duelo de Copa Chile 2026. Ortiz mueve la pizarra: El Tano plantea tres cambios para enfrentar a los Hispanos. Uno de los que se va a la banca de suplentes es la gran figura de los albos. ¿Cuándo juega Colo Colo?: El Cacique se enfrenta este lunes 29 de junio a Unión Española a partir de las 19:30 horas en el Estadio Santa Laura.

Colo Colo sigue en su mejor momento en lo que va de temporada, ya que la escuadra dirigida por Fernando Ortiz no para de cosechar victorias, pero en esta ocasión por el Grupo E de la Copa Chile 2026, donde le bastaron solo dos encuentros para ser líder del grupo. Es por ello que el Cacique quiere seguir con su liderato en la próxima jornada de la copa, por lo que mueve la pizarra para su duelo entrante.

La escuadra alba tendrá que visitar a Unión Española este próximo lunes 29 de junio, en un choque marcado por el que gane se queda con el primer lugar del Grupo E. Ante esta situación, el Tano Ortiz sorprende con tres cambios, y saca al mejor jugador de los últimos partidos de Colo Colo y a dos de sus carrileros titulares.

Los cambios de Ortiz para visitar a Unión Española

Según señala el medio Redgol, Fernando Ortiz tendría contemplado en el equipo titular a Álvaro Madrid, Erick Wiemberg y Matías Fernández, mientras que los afectados enviados a la banca de suplentes serían Diego Ulloa, Jeison Rojas y la actual figura de la ofensiva alba, Lautaro Pastrán.

Las sustituciones no serían justificadas por alguna lesión o problemas físicos de los jugadores, sino que estaría respaldado por decisión técnica para darle rodaje a jugadores que no suelen comenzar los partidos en cancha y una oportunidad de oro para los mencionados que arrancarán en la oncena titular.

Con los tres cambios mencionados, Colo Colo formará con su clásico 3-5-2, conformado por: Gabriel Maureira; Joaquín Sosa, Arturo Vidal, Jonathan Villagra; Matías Fernández, Álvaro Madrid, Víctor Felipe Méndez, Tomás Alarcón, Erick Wiemberg; Leandro Hernández y Maximiliano Romero.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo deberá visitar este lunes 29 de junio a Unión Española por la cuarta fecha de la Copa Chile 2026. El choque entre Hispanos y el Cacique válido por el Grupo E se disputará a partir de las 19:30 horas en el Estadio Santa Laura.