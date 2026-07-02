Australia y Egipto se enfrentan este viernes 3 de julio a las 14:00 horas de nuestro país en el Estadio Dallas por los dieciseisavos del Mundial 2026. El partido no será transmitido por la televisión abierta, pero se podrá ver a través de la televisión de pago y también vía streaming.

El combinado oceánico llegó a esta instancia tras superar con éxito el Grupo D, donde terminó en el segundo lugar con 4 puntos solo por detrás de Estados Unidos. Por su parte, los africanos culminó en la segunda posición del Grupo G con 5 unidades y llegan invictos a la llave de los 32 mejores de la Copa del Mundo.

¿Qué canal transmite Australia vs Egipto EN VIVO?

El duelo entre Australia y Egipto será transmitido en Chile a través de la televisión de pago y vía streaming.

TV abierta: No tiene

TV de pago: DSports (610/1610) y DirecTV 4K

Streaming: DGO, Paramount+, Amazon Prime Video, DAZN

¿A qué hora juegan Australia vs Egipto?

El compromiso entre Australia y Egipto se juega este viernes 3 de julio a las 14:00 horas de Chile en el Estadio Dallas.

Fecha: Viernes 3 de julio de 2026

Hora: 14:00 horas de Chile

Estadio: Dallas

El partido corresponde a los dieciseisavos de final y quien resulte clasificará a octavos del Mundial 2026.

¿Dónde ver Australia vs Egipto ONLINE por streaming?

El cruce entre Australia y Egipto se podrá sintonizar a través de distintas plataformas de streaming:

DGO

Paramount+

Amazon Prime Video

DAZN

Para acceder al contenido debes tener una suscripción activa en alguna de ellas.

¿Dónde ver GRATIS Australia vs Egipto?

El partido entre Australia y Egipto no se podrá ver gratis en Chile. Sin embargo, se podrá sintonizar en la TV de pago a través de DSports y DirecTV 4K, y también en las plataformas de streaming de DGO, Paramount+, Amazon Prime Video y DAZN.

¿Contra quién juega el ganador en octavos?

El ganador del partido entre Australia y Egipto clasificará a los octavos de final del Mundial 2026, instancia en la que se medirá ante el vencedor de la llave entre Argentina y Cabo Verde.