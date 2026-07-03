Paraguay intentará dar otro golpe en el Mundial 2026 cuando enfrente a Francia, favorita del torneo, en Filadelfia este sábado.

La Albirroja eliminó a Alemania, cuatro veces campeona del mundo, para alcanzar los octavos de final, mientras que Les Bleus avanzaron con comodidad tras vencer a Suecia en su cruce de dieciseisavos.

Previa del partido Paraguay vs Francia

Hubo lágrimas de incredulidad y celebraciones eufóricas después de que José Canale, de Paraguay, convirtiera el penal decisivo para asegurar un memorable triunfo 4-3 en la tanda sobre Alemania en el duelo de dieciseisavos del lunes, después de un empate 1-1 en 120 minutos de acción absorbente.

La Albirroja demostró que muchos escépticos estaban equivocados con una actuación trabajada para firmar una de las mayores sorpresas de eliminación directa de la historia moderna. Antes del torneo, había 31 puestos de diferencia en el Ranking Mundial FIFA entre Alemania, décima, y Paraguay, 41ª, una brecha que ahora queda como el cuarto mayor déficit de ranking superado en un cruce eliminatorio de Mundial desde 1994.

Desde que aprendió una “lección muy dolorosa” en la goleada 4-1 sufrida ante Estados Unidos en su primer partido de grupo, Paraguay ha mostrado señales de progreso y un fuerte sentido de unión en el torneo de este verano, con el técnico Gustavo Alfaro construyendo un equipo combativo y difícil de quebrar.

De hecho, Paraguay registró solo una derrota en 12 clasificatorias mundialistas desde que Alfaro fue nombrado en agosto de 2024, mientras que ha sufrido apenas cinco caídas en sus últimos 23 partidos internacionales en todas las competiciones, con 10 triunfos y ocho empates.

Sin embargo, Paraguay no ha logrado vencer a Francia en cinco intentos previos, con dos empates y tres derrotas, y buscará revancha contra Les Bleus este fin de semana después de sufrir una ajustada caída 1-0 en un cruce de octavos del Mundial 1998, gracias a un Gol de Oro convertido por Laurent Blanc en el minuto 114.

Pronóstico Paraguay vs Francia / © Iconsport

Francia es una de las tres selecciones, junto con México y Argentina, que han ganado el 100% de sus partidos en el Mundial 2026, y además ha marcado 12 goles, la cifra más alta del torneo.

Gran parte de ese poder de fuego devastador ha sido impulsado por un temible cuarteto ofensivo compuesto por Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise y Bradley Barcola, con el primero marcando dos veces en una cómoda victoria 3-0 sobre Suecia en los dieciseisavos el martes.

El partido también marcó un emotivo regreso al banco para el entrenador Didier Deschamps tras el fallecimiento de su madre. Deschamps, quien famosamente fue capitán de Les Bleus en la mencionada victoria mundialista sobre Paraguay en 1998, extendió su récord de más triunfos en Mundiales como entrenador, con 18.

Considerada favorita en nuestra guía de apuestas del Mundial y número uno del mundo en el ranking FIFA, Francia ha ganado nueve de sus últimos 10 partidos internacionales en todas las competiciones, con una derrota, y también se ha impuesto en 15 de sus últimos 18 encuentros mundialistas, con dos empates y una caída, desde el inicio de su campaña triunfal de 2018.

No obstante, Deschamps se niega a tomar a la ligera la prueba del sábado ante Paraguay, advirtiendo a su plantel francés que la histórica victoria de sus rivales sudamericanos sobre Alemania “no fue un accidente”.

Rendimiento reciente

Paraguay, Mundial:

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Paraguay, todas las competiciones:

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Francia, Mundial:

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Francia, todas las competiciones:

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La mirada desde Francia

Romain Lantheaume, TopMercato

“La capacidad de Paraguay para resistir, doblarse sin romperse y frustrar a sus rivales podría hacer caer a muchos equipos. Pero no a esta selección francesa.

“Con Michael Olise capaz de encontrar a Kylian Mbappé u Ousmane Dembélé dentro del área desde ángulos aparentemente imposibles, y con la ejecución fulminante de los dos delanteros, es difícil imaginar a Les Bleus cayendo en esa trampa.

“Un factor a tener en cuenta, sin embargo, es el calor. Con temperaturas que se espera lleguen a los 39°C, las condiciones podrían jugar a favor de Paraguay”.

Noticias de los equipos

Pronóstico Paraguay vs Francia / © Iconsport

El central de Paraguay y Sunderland Omar Alderete aún no se recupera completamente de una lesión de rodilla sufrida en el último partido de grupo y se espera que se pierda el duelo del sábado.

Por lo tanto, José Canale podría conservar su puesto como titular en la defensa central junto al internacional de 93 partidos Gustavo Gómez, con los laterales Juan José Cáceres y Junior Alonso completando la línea de cuatro.

Diego Gómez, de Brighton, está disponible para regresar después de cumplir una suspensión de un partido la última vez, y podría estar acompañado en el mediocampo central por Andrés Cubas y por Damián Bobadilla o Matías Galarza.

Julio Enciso, de Strasbourg, quien marcó en el tiempo reglamentario contra Alemania, y Miguel Almirón deberían continuar abiertos por las bandas, mientras que Gabriel Ávalos está listo para volver a ser titular como delantero centro, aunque Antonio Sanabria presionará por un regreso al once.

En cuanto a Francia, no hay nuevas preocupaciones por lesiones que reportar; Marcus Thuram sigue lidiando con un problema en la pantorrilla y continúa siendo duda. Una titularidad no está en los planes incluso si el delantero de Inter de Milán lograra recuperarse completamente.

Deschamps podría verse tentado a nombrar la misma formación inicial que comenzó contra Suecia, con el capitán Mbappé listo para continuar en punta mientras busca sumar a sus 18 goles mundialistas y persigue a Lionel Messi, que suma 19, en la cima de la tabla histórica de goleadores del torneo.

Olise, quien ha registrado cinco asistencias y está a solo una de igualar el récord histórico de Pelé de seis en el Mundial, debería continuar en el rol de número 10, con el dúo de PSG compuesto por Dembélé y Barcola entregando apoyo ofensivo desde las bandas.

Manu Koné esperará abrirse camino de regreso al once inicial después de haber sido titular contra Irak y Noruega en la fase de grupos. Sin embargo, Adrien Rabiot y Aurélien Tchouaméni deberían formar la dupla en el mediocampo central.

Posibles formaciones Paraguay vs Francia

Paraguay:

Gill; Cáceres, G. Gómez, Canale, Alonso; Galarza, Cubas, D. Gómez; Almirón, Ávalos, Enciso

Francia:

Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Tchouaméni, Rabiot; Dembélé, Olise, Barcola; Mbappé

Pronóstico Paraguay vs Francia

Nuestro pronóstico: Paraguay 0-2 Francia

Aunque Paraguay no puede ser descartado por completo y sin duda peleará con la misma resistencia tenaz, es difícil apostar en contra de una Francia eléctrica que ha marcado dos o más goles en 16 de sus últimos 17 partidos internacionales.

El devastador poder ofensivo de Les Bleus debería terminar siendo demasiado para Paraguay, logrando desbloquear una defensa resistente que, de manera célebre, anuló a Alemania para asegurar su lugar en los cuartos de final.

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