Una tormenta puede cambiar la tarde mundialista del fin de semana. México vs Inglaterra, uno de los octavos de final más atractivos del Mundial 2026, podría sufrir un cambio de horario radical antes de que la FIFA siquiera lo anuncie oficialmente. Según informó Claro Sports, el duelo programado para este domingo en el Estadio Azteca se adelantaría seis horas completas para evitar los riesgos que traen las tormentas eléctricas pronosticadas para la tarde y la noche en la Ciudad de México.

Para los chilenos futboleros que tenían su domingo planificado, la noticia cambia todo. Si el cambio se confirma, el encuentro comenzaría a las 14:00 horas de Chile y se topará con el final de Wanderers vs U de Chile.

Un protocolo que ya se activó en este Mundial

El antecedente está fresco. En los dieciseisavos de final, el partido entre México y Ecuador debió retrasarse una hora por una alerta meteorológica similar, siguiendo el protocolo de seguridad que la FIFA activa cuando existe riesgo de tormentas eléctricas cerca del estadio. Esa experiencia dejó una señal clara: el organismo no dudará en mover los horarios si las condiciones lo exigen, y esta vez el cambio sería mucho más drástico.

La lógica detrás de la medida es simple. Adelantar el partido al mediodía local permite terminar el encuentro con margen suficiente antes de que las tormentas alcancen su punto más intenso durante la noche. Un cálculo preventivo que prioriza la seguridad de los 80.000 espectadores que llenarían las tribunas del coloso azteca.

La FIFA no ha dicho nada todavía

Hasta el cierre de esta nota, la FIFA no ha emitido ningún comunicado oficial que confirme la modificación. La información proviene exclusivamente de Claro Sports y el horario original del partido sigue vigente formalmente.

¿Quién es el favorito en el México vs Inglaterra?

México ha hecho una Copa Mundial extraordinaria, está invicto y ha ganado todos sus partidos. Los Aztecas, en su calidad de organizadores, tienen muchas credenciales para bajar a uno de los equipos favoritos a levantar la corona, como lo es Inglaterra.

En los datos de Melbet, los británicos son los grandes favoritos para ganar el el encuentro y avanzar a los cuartos de final.

Mundial 2026 Guía definitiva para ver todos los partidos del Mundial 2026 en Chile

Leer →