Datos Clave Baja sensible: Clemente Montes fue operado por una fractura en el hueso tarso del pie derecho, lo que lo tendrá fuera de las canchas por al menos dos meses. El elegido: La directiva negocia el traspaso de Francisco González, figura de O’Higgins, cuyo pase bordea los 2 millones de euros. El factor cupo: Para concretar la llegada del argentino, en la precordillera esperan cerrar la salida de Matías Palavecino, quien maneja una oferta del fútbol mexicano.

En el fútbol, un mal giro puede cambiar la planificación de toda una temporada. Eso es exactamente lo que se respira hoy en San Carlos de Apoquindo. Cuando Daniel Garnero preparaba las piezas para afrontar la segunda mitad del 2026, una repentina y grave dolencia en su bloque ofensivo obligó a la dirigencia a sacar la billetera y salir de compras de forma urgente.

El diagnóstico médico cayó como un balde de agua fría: pérdida total de una de sus principales armas de ataque justo en la antesala de los trascendentales octavos de final de la Copa Libertadores ante Estudiantes de La Plata. Ante el desolador panorama, Universidad Católica no se quedó de brazos cruzados y ya puso la mira en una de las grandes revelaciones del Campeonato Nacional para apagar el incendio.

¿Cuánto tiempo estará fuera Clemente Montes en la UC?

El hermetismo inicial del club sobre la dolencia del jugador de 25 años fue roto tras conocerse el parte médico real. Según detalló DSports, el ariete sufrió una delicada fractura en el hueso tarso de su pie derecho, obligándolo a pasar rápidamente por el quirófano.

La intervención quirúrgica significa que el extremo estará alejado de las canchas por un periodo aproximado de dos meses, descartándolo automáticamente para el arranque de la segunda rueda del torneo y dejándolo prácticamente fuera de la llave internacional frente a los “Pincharratas”.

Mercado de pases de la UC: El refuerzo que buscan por lesión de Clemente Montes

Con este crítico escenario sobre la mesa, la gerencia deportiva cruzada reactivó un viejo anhelo. Según informó el periodista Jorge Cubillos en TNT Sports, el nombre que obsesiona en la precordillera es Francisco González, actual extremo de O’Higgins de Rancagua.

“Ojo que lo de Francisco González es muy cierto, interesa en la Católica… Es un futbolista que está cercano a los 2 millones de euros con contrato hasta 2028, pero se puede buscar un mecanismo”, reveló el comunicador en el programa Pelota Parada.

La operación requiere ingeniería financiera y de reglamento. Para que el jugador formado en Defensa y Justicia pueda aterrizar en Las Condes, la Franja necesita liberar un cupo de extranjero. Todas las fichas apuntan a Matías Palavecino, quien tiene una jugosa propuesta sobre la mesa para emigrar a México en los próximos días.

La respuesta de Francisco González ante los rumores

La noticia explotó justo el mismo día en que el atacante trasandino se consagraba como la figura excluyente en la goleada de O’Higgins sobre Colo Colo. Tras el pitazo final, fue consultado directamente sobre la opción de recalar en la escuadra estudiantil.

Lejos de cerrar la puerta, el argentino manejó la situación con cautela, pero dejando su futuro en el aire. “Tengo la cabeza acá, en este hermoso club que me abrió las puertas el año pasado… soy una persona agradecida” arrancó señalando el jugador de 25 años. Sin embargo, remató con una frase que ilusiona a los hinchas cruzados: “Después lo que decida Diosito o lo que venga, después se verá… lo que venga, que sea lo mejor para todos, para mí y para el club”.