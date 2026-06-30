Universidad Católica sufrió un duro golpe. Hace algunos días, a través de un parte médico, los cruzados sorprendieron al informar que Clemente Montes sufrió una lesión en el pie derecho que lo obligó a someterse a una intervención quirúrgica.

Sin embargo, recién este martes Radio ADN reveló que el atacante estará algunos meses fuera de las canchas, dándole un nuevo dolor de cabeza a Daniel Garnero de cara a la segunda parte del año.

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🔹 Diego Valencia: cirugía LCA rodilla derecha.

🔹 Tomás ⁠Asta-Buruaga: rotura LCA rodilla.

🔹 ⁠Jeffrey Sekgota: fractura tobillo operada.

🔹 Jhojan Valencia: contusión pierna… pic.twitter.com/4SeyhRe5Dr — Universidad Católica (@Cruzados) June 30, 2026

¿Qué le pasó a Clemente Montes?

Universidad Católica dio a conocer que Clemente Montes sufrió una lesión en el pie derecho que implicó una intervención quirúrgica poco invasiva, la cual se llevó a cabo el pasado sábado.

Si bien el club aseguró que los plazos de recuperación se estiman en “algunas semanas”, la situación cambió esta jornada, donde se reveló un tiempo mucho más prolongado.

Clemente Montes, jugador del Plantel del Honor de Universidad Católica, sufrió una lesión en el pie derecho la que implicará una intervención quirúrgica poco invasiva que se realizará mañana sábado, en horario am, en la Red de Salud UC Christus de San Carlos de Apoquindo.

Los… pic.twitter.com/VziVUL13qM — Universidad Católica (@Cruzados) June 26, 2026

¿Cuánto tiempo estará Montes fuera en U Católica?

Según informó Radio ADN, Clemente Montes estará tres meses fuera de las canchas, lo que genera un problema mayor para Universidad Católica.

De acuerdo a la citada fuente, el delantero será baja en los Cruzados para los octavos de final de la Copa Libertadores ante Estudiantes de La Plata e incluso se perdería unos eventuales cuartos de final.

¿U Católica reemplazará a Clemente Montes?

La lesión de Clemente Montes podría cambiar el panorama de Universidad Católica en el mercado invernal. Hace algunas semanas Radio ADN señaló que la dirigencia de Cruzados decidió no sumar jugadores en la presente ventana.

Sin embargo, el citado medio aclaró que en el único contexto que buscarán refuerzos es si parte algún futbolista o si sufren una baja importante. Considerando la lesión del atacante, se podría abrir la opción de buscar un reemplazante.