Datos Clave Tridente de Lujo: Mbappé, Dembélé y Barcola forman el ataque titular de Francia. Olise es la Clave: El del Bayern llega para abrir el cerrojo defensivo guaraní. Sábado en Philadelphia: El partido se juega el 4 de julio a las 17:00 horas de Chile.

Didier Deschamps no tiene intención de guardar nada ante Paraguay. El técnico campeón del mundo en 2018 presentará su once de máxima jerarquía en el Philadelphia Stadium para abrir los octavos de final del Mundial 2026, con la firme convicción de que la calidad individual de sus atacantes terminará quebrando el cerrojo histórico que caracteriza a la Albirroja de Gustavo Alfaro.

El desafío no es menor. Paraguay llega a Pennsylvania con uno de los bloques defensivos más sólidos del torneo, y Deschamps lo sabe. Por eso la apuesta es clara: velocidad por las bandas, circulación rápida en el mediocampo y el peso específico de Kylian Mbappé en el área cuando el partido lo necesite.

El equipo de Francia para jugar ante Paraguay

La estructura que presentará Francia este sábado combina solidez defensiva con un tridente ofensivo de altísimo voltaje:

Arquero: Mike Maignan

Defensas: Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne

Mediocampistas: Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot, Michael Olise

Delanteros: Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Bradley Barcola

La línea de cuatro defensores tiene como misión evitar las transiciones rápidas de Enciso y Almirón, los dos hombres que Paraguay utilizará para herir en el contragolpe. Upamecano y Saliba forman una de las duplas centrales más potentes del torneo, con altura, velocidad y capacidad para anticipar.

En el mediocampo, Tchouaméni cumple el rol de ancla y permite que Rabiot tenga más libertad de proyección. Pero la pieza más determinante es Michael Olise: el mediocampista del Bayern Munich llega a este partido como el hombre encargado de encontrar los espacios entre líneas que la defensa paraguaya intentará cerrar. Su visión de juego y su llegada al área lo convierten en la amenaza menos predecible del once galo.

Arriba, el tridente es simplemente demoledor. Dembélé por la derecha, Barcola por la izquierda y Mbappé como referencia central móvil, con libertad para asociarse, desbordar y definir. Los tres tienen velocidad, los tres pueden resolver en el uno contra uno y los tres han marcado en este torneo.

¿Cuándo juegan Paraguay y Francia en el Mundial 2026?

El partido entre Paraguay y Francia por octavos de final del Mundial 2026 arranca este sábado 4 de julio a las 17:00 horas de Chile en el Philadelphia Stadium. Para Epicbet el único y gran favorito es el conjunto galo, el que también es candidato al título.