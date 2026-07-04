Inglaterra escalará su versión del Monte Everest este domingo, desde las 20:00 de Chile, cuando los Tres Leones enfrenten a México a 2.200 metros sobre el nivel del mar en el Estadio Azteca, en su duelo de octavos de final del Mundial 2026.

Los dirigidos por Thomas Tuchel sobrevivieron a un susto monumental para superar 2-1 a RD Congo en su primer cruce eliminatorio, mientras que la impecable racha de los coanfitriones continuó con una victoria 2-0 sobre un Ecuador por debajo de su nivel.

Previa del partido México vs Inglaterra

Los pubs en Inglaterra mantendrán hidratados a los hinchas hasta la madrugada del lunes, y los seguidores de los Tres Leones en Norteamérica ahora deberían estar agradeciendo las pausas de hidratación obligatorias en el Mundial, después de la remontada impulsada por Powerade del miércoles ante una combativa selección congoleña.

El efervescente Brian Cipenga aprovechó una defensa deficiente de Inglaterra para impulsar a los Leopardos a una ventaja sorpresa, que Congo mantuvo hasta los últimos 15 minutos gracias a una inspirada actuación del arquero Lionel Mpasi, pero quién más que Harry Kane iba a registrar un doblete devastador para enviar a los Tres Leones a la siguiente ronda.

Mientras Kane, con cinco goles, silenciosamente presenta su candidatura a otra Bota de Oro, Inglaterra celebró su primera victoria mundialista después de recibir el gol inicial desde aquel día fatídico de 1966, aunque el análisis de otra actuación decepcionante pronto pasó al centro de la escena.

Inglaterra tardó hasta el minuto 30 en tener un remate al arco contra RD Congo, su espera más larga en un partido mundialista hasta la fecha, y la victoria del miércoles entró en la categoría de “trabajo hecho” más que en una actuación que realmente potenciara su estatus de favorita en nuestra estrategia de apuestas del Mundial.

Ahora, con la expectativa de enfrentar su desafío más duro en Norteamérica hasta el momento, Inglaterra regresa al Azteca de gran altitud por primera vez desde aquella infame derrota ante Argentina en los cuartos de final del Mundial 1986, y poco más necesita decirse sobre las magníficas presentaciones de México en el patio de juegos de Diego Maradona.

Pronóstico México vs Inglaterra / © Imago

Vencer a Alemania, cuatro veces campeona, es una cosa; superar a México en Ciudad de México fue un partido completamente distinto para Ecuador, que se convirtió en la última víctima de El Tri en el Azteca en el cómodo triunfo 2-0 del martes para los coanfitriones.

Julián Quiñones, el hombre que inició el marcador del Mundial completo, apropiadamente marcó el primer gol de México en las rondas eliminatorias, antes de asistir a Raúl Jiménez para dejar al equipo de Javier Aguirre fuera del alcance rival.

Exorcizando demonios que los habían perseguido durante cuatro décadas, la merecida victoria de México cortó una racha de ocho derrotas consecutivas en partidos eliminatorios de Mundial —la más larga de ese tipo en la historia—, al ganar un cruce posterior a fase de grupos por primera vez desde la mencionada edición de 1986.

Jugador a seguir

A los 17 años, Gilberto Mora ya ha representado a México desde la Sub 15 hasta la selección adulta, y sus actuaciones en el Mundial Sub 20 atrajeron el interés de Real Madrid. Jugando en Xolos de Tijuana, es con distancia el joven más emocionante del universo mexicano de cara a este torneo.

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Las estadísticas son la lectura más agradable posible para los fieles de El Tri: cuatro victorias en cuatro partidos, cero goles recibidos, seis triunfos consecutivos en todos los torneos y una racha invicta total de 12 encuentros desde una derrota amistosa 2-1 ante Paraguay a fines de noviembre.

El factor Azteca también sigue siendo imposible de ignorar, ya que México nunca ha perdido un partido de Mundial en este recinto, con ocho victorias y dos empates en 10 encuentros, y su racha invicta en partidos competitivos y no competitivos en el estadio se mantiene en 26, desde una caída en 2013 ante Honduras.

Sin embargo, cada uno de los últimos cuatro enfrentamientos directos entre México e Inglaterra fue ganado por los Tres Leones, aunque ambas selecciones con aspiraciones de cuartos de final no se cruzan desde 2010, cuando Glen Johnson, Ledley King y Peter Crouch anotaron.

Rendimiento reciente

México, Mundial:

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México, todas las competiciones:

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Inglaterra, Mundial:

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Inglaterra, todas las competiciones:

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Noticias de los equipos

Pronóstico México vs Inglaterra / © Imago

Inglaterra ha sufrido su cuota de sustos por lesiones en el Mundial hasta ahora, y el más reciente vio a Declan Rice ser sustituido hacia el final contra RD Congo, aunque el jugador de Arsenal aparentemente solo padecía calambres y agotamiento.

Rice terminó ocupando una función auxiliar como lateral derecho en los dieciseisavos, en medio de las lesiones de Jarell Quansah (tobillo) y Reece James (isquiotibiales), este último entregando recientemente una actualización tranquilizadora, aunque no se espera que tenga una recuperación rápida a tiempo para los octavos.

Una vez más, los principales dilemas de selección de Tuchel están por las bandas, donde Bukayo Saka y Anthony Gordon en particular —el primer jugador inglés en registrar múltiples participaciones de gol como suplente en un Mundial— han presentado sus argumentos para ser titulares.

En contraste, México salió de su victoria de dieciseisavos sobre Ecuador sin ninguna preocupación física, después de que el mediapunta de 17 años Gilberto Mora superara sin problemas su histórica primera titularidad en un Mundial.

La joya de Tijuana se convirtió en el segundo jugador más joven en integrar un once inicial en un partido eliminatorio de Mundial, apenas 20 días mayor que Pelé en 1958, y Aguirre debe sopesar si mantiene a Mora o se inclina por el más experimentado Brian Gutiérrez.

Una estrella imprevista del Mundial, Quiñones ha participado en cuatro goles de México hasta ahora; un gol o asistencia más establecería un nuevo récord de la selección nacional en una sola Copa del Mundo.

Posibles formaciones México vs Inglaterra

México:

Rangel; Sánchez, Montes, Vásquez, Gallardo; Romo, Lira, Mora; Alvarado, Jiménez, Quiñones

Inglaterra:

Pickford; Spence, Konsa, Guehi, O’Reilly; Rice, Anderson; Saka, Bellingham, Gordon; Kane

Pronóstico México vs Inglaterra

Nuestro pronóstico: México 1-1 Inglaterra, en tiempo extra; Inglaterra gana en penales

El resultado del domingo depende de si vemos a la Inglaterra previa a la pausa de hidratación o a la Inglaterra posterior a la pausa de hidratación durante la mayor parte del partido, algo para lo que Tuchel confesó que sus jugadores estarán en una “enorme desventaja” debido a la altitud de 7.220 pies.

Pero los suplentes pueden marcar la diferencia nuevamente, incluso si todo lo que necesitan hacer es aportar energía renovada, superar los 120 minutos y dejar su huella desde el punto penal para ganarse una cita con Brasil o Noruega.

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