Datos Clave Paquetá y Raphinha Fuera: Sus bajas obligan a Ancelotti a reorganizar el mediocampo. Haaland Imparable: El noruego llega a octavos con cinco goles en el torneo. Noruega Sin Octavos: No llegaba a esta ronda desde la Copa del Mundo de Francia 1998.

Brasil se juega este domingo el pase a cuartos de final del Mundial 2026 ante una Noruega que llega con hambre histórica.

Carlo Ancelotti llega con dolores de cabeza: las bajas confirmadas de Lucas Paquetá y Raphinha lo obligan a mover piezas en la mitad de cancha y el ataque, aunque el italiano mantiene el 4-3-3 que le dio identidad en la fase de grupos, donde la Canarinha llegó invicta tras empatar con Marruecos y vencer a Haití y Escocia

El cruce se disputa en el MetLife Stadium de East Rutherford, con capacidad para 82.500 espectadores, y llega envuelto en una ola de calor que promete complicar el ritmo físico de ambos planteles.

El posible XI de Brasil

En el arco sigue Alisson. Atrás, Danilo por la derecha, Marquinhos y Gabriel Magalhães en el centro, y Douglas Santos por izquierda. En el medio, Bruno Guimarães y Casemiro sostienen la base, con un tercer volante de contención para compensar la ausencia de Paquetá. Arriba, Rayan y Vinicius cubren las bandas mientras que Matheus Cunha y Gabriel Martinelli encabezan el ataque. En el banco esperan Neymar y Endrick.

Ancelotti confía en que la solidez defensiva construida durante la fase de grupos, sumada a la variante de jerarquía que tiene en el banco, le alcance para sortear a un rival físico y disciplinado sin la necesidad de forzar recuperaciones de último minuto en sus lesionados.

¿Quién es favorito en el Brasil vs Noruega?

Noruega, que no jugaba unos octavos desde Francia 1998, llega con Erling Haaland como máxima amenaza: cinco goles en el torneo, incluido el tanto agónico que eliminó a Costa de Marfil. Ellos chocarán con un Brasil ultraofensivo.

Para Betsala el único favorito en este partido es el equipo de Ancelotti, a quien ve como fijo en los cuartos de final del torneo.