Datos Clave Ryerson Sigue Fuera: Pedersen repite en la banda derecha tras anotar ante Senegal. Once Sin Cambios: Solbakken repite la formación que venció a Costa de Marfil. Haaland Sin Confianza: Admitió que Noruega no tendría oportunidad de ganarle a Brasil.

Noruega quiere seguir escribiendo su historia en este Mundial 2026. Los escandinavos, ausentes de un Mundial desde Francia 1998, terminaron segundos del Grupo I detrás de Francia, pero con nota alta: vencieron 4-1 a Irak, con doblete de Erling Haaland, superaron 3-2 a Senegal y solo cayeron 4-1 ante los galos en un duelo donde ya tenían el pase asegurado. Ese recorrido les bastó para llegar a los octavos con la ilusión intacta.

Ahora enfrentarán a Brasil, uno de los serios candidatos al título, y, pese a que Haaland dijo que no tendrían oportunidad de ganar, buscarán dar un golpe a la cátedra en la Copa del Mundo.

El once de Noruega no se toca

Ståle Solbakken no arriesgará nada ante el vigente pentacampeón: repetirá la formación que superó 2-1 a Costa de Marfil en dieciseisavos. La gran ausencia sigue siendo Julian Ryerson, lateral del Borussia Dortmund que arrastra una lesión muscular desde el partido ante Senegal y que ya se perdió dos encuentros consecutivos. En su lugar continúa Marcus Pedersen, quien incluso convirtió gol en la victoria sobre los senegaleses y responde con solvencia en la banda derecha.

La probable alineación de Noruega ante Brasil sería: Ørjan Nyland; Marcus Pedersen, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Møller Wolfe; Martin Ødegaard, Sander Berge, Patrick Berg; Alexander Sørloth, Erling Haaland, Antonio Nusa.

El equilibrio del mediocampo recae en Ødegaard, que ha repartido asistencias con generosidad a lo largo del torneo, y en la contención de Sander Berge y Patrick Berg, encargados de cortar los circuitos de salida brasileños. Arriba, la dupla Sørloth-Haaland promete velocidad y definición, con Antonio Nusa aportando desequilibrio desde la banda izquierda.

Detrás, la zaga compuesta por Kristoffer Ajer y Torbjørn Heggem ha sido sólida durante todo el certamen, mientras que David Møller Wolfe cumple en el lateral izquierdo con proyección ofensiva. En el arco, Ørjan Nyland viene de sostener a su equipo con atajadas decisivas en el cierre ante los marfileños, un antecedente que le da confianza extra para un duelo de este calibre.

¿Quién es favorito en el Brasil vs Noruega?

Noruega sabe que enfrenta a un candidato al título, pero llega confiada tras eliminar a un rival físico como Costa de Marfil. El objetivo es explotar los espacios que pueda dejar la defensa de Carlo Ancelotti, aprovechando el poderío aéreo y la pegada de Haaland, quien ya lleva cinco goles en el torneo. Pese a esta declaración de intenciones, Epicbet señala que el favorito para avanzar a los cuartos de final es Brasil.