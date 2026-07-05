El intento de Estados Unidos por alcanzar los cuartos de final de un Mundial por primera vez desde 2002 tendrá lugar este lunes con un cruce ante Bélgica en el Lumen Field de Seattle.

Estados Unidos, coanfitrión del Mundial 2026, registró una victoria 2-0 sobre Bosnia-Herzegovina en la ronda anterior de la competición, mientras que Bélgica logró un triunfo 3-2 sobre Senegal.

Previa del partido Estados Unidos vs Bélgica

La mejor actuación histórica de Estados Unidos en un Mundial llegó en 1930, cuando terminó tercero, pero la selección nacional no ha logrado superar los cuartos de final desde entonces.

En 2002, Estados Unidos estuvo presente entre los ocho mejores, pero ha caído en la ronda de octavos en cada uno de sus últimos tres torneos: 2010, 2014 y 2022.

El equipo de Mauricio Pochettino lideró el Grupo D con seis puntos para asegurar un lugar en los dieciseisavos de final, donde consiguió vencer 2-0 a Bosnia-Herzegovina.

La recompensa de Estados Unidos por vencer a Bélgica sería un cruce de cuartos de final contra Portugal o España, con los gigantes europeos listos para enfrentarse el lunes por la noche.

Bélgica, de hecho, ha ganado seis de los siete enfrentamientos previos entre estos dos equipos, con la única victoria de Estados Unidos llegando en el Mundial de 1930.

Pronóstico Estados Unidos vs Bélgica / © Iconsport

El último duelo entre Bélgica y Estados Unidos se disputó en marzo de 2026, y fue la primera la que registró una victoria 5-2, sumando así seis triunfos consecutivos contra las Barras y Estrellas.

Bélgica terminó en la cima del Grupo G con cinco puntos para asegurar un lugar en los dieciseisavos de final, y luego protagonizó un vibrante cruce con Senegal.

El equipo de Rudi García, de hecho, perdía 2-0 ante Senegal entrando en los últimos cinco minutos del duelo de dieciseisavos, con Romelu Lukaku y Youri Tielemans marcando en rápida sucesión para poner el 2-2, antes de que este último convirtiera un penal en el minuto 120 para el 3-2.

Los Diablos Rojos terminaron terceros en el Mundial 2018, pero fueron eliminados en la fase de grupos cuatro años atrás en Qatar, lo que representó una gran decepción.

Bélgica confiará en sus opciones de imponerse en este partido dado su impresionante registro contra Estados Unidos, pero las Barras y Estrellas, por supuesto, tendrán ventaja de local.

Rendimiento reciente

Estados Unidos, Mundial:

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Estados Unidos, todas las competiciones:

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Bélgica, Mundial:

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Bélgica, todas las competiciones:

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Noticias de los equipos

Pronóstico Estados Unidos vs Bélgica / © Iconsport

Estados Unidos no podrá contar con Folarin Balogun por suspensión, después de que el delantero fuera expulsado en el triunfo 2-0 de su equipo sobre Bosnia-Herzegovina la última vez.

Este es el tipo de información a considerar si estás pensando en apostar en el Mundial, y la hemos incluido en nuestra guía de apuestas del Mundial.

Balogun ha marcado tres veces en el Mundial 2026 y su ausencia es importante para Estados Unidos; se espera que el beneficiado sea Ricardo Pepi, quien ha encontrado el fondo de la red en 13 ocasiones en 41 apariciones con su país.

Mark McKenzie (pie) y Cristian Roldan (muscular) deben ser evaluados antes del partido, pero habrá titularidades para nombres como Sergino Dest, Christian Pulisic y Tyler Adams.

En cuanto a Bélgica, Zeno Debast (pierna) sigue siendo duda, con el jugador de 22 años buscando recuperarse del problema que lo ha dejado fuera durante todo el torneo hasta ahora.

Lukaku ha marcado dos veces en cuatro apariciones en este Mundial, pero se espera que el jugador de 33 años vuelva a comenzar desde el banco, antes de una aparición casi segura en el segundo tiempo del partido.

Leandro Trossard está en condiciones pese a las preocupaciones por un problema físico, mientras que Kevin De Bruyne y Jeremy Doku también serán titulares destacados para los Diablos Rojos en este cruce.

Posibles formaciones Estados Unidos vs Bélgica

Estados Unidos:

Freese; Freeman, Richards, Ream, Robinson; Tillman, Adams, McKennie; Dest, Pepi, Pulisic

Bélgica:

Courtois; Castagne, Theate, Mechele, De Cuyper; Vanaken, Tielemans; Trossard, De Bruyne, Doku; De Ketelaere

Pronóstico Estados Unidos vs Bélgica

Nuestro pronóstico: Estados Unidos 2-1 Bélgica

Este es un partido difícil de pronosticar, y no sería sorpresa ver que llegue hasta los penales, pero apostamos por que Estados Unidos hará el trabajo en el tiempo reglamentario para avanzar a los ocho mejores.

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