Paraguay y Francia se miden este sábado a las 18:00 en el Filadelfia Stadium por los octavos de final del Mundial 2026.

La Albirroja llega como una de las grandes sorpresas del torneo tras eliminar a Alemania por penales, mientras que Les Bleus se sostienen como uno de los máximos candidatos después de una fase de grupos dominante y un triunfo claro ante Suecia en 16vos. El árbitro será el uzbeko Ilgiz Tantashev.

Paraguay vs Francia, minuto a minuto

La previa del Paraguay vs Francia

Paraguay se metió en octavos con una campaña de enorme carácter. En la fase de grupos integró la zona con Estados Unidos, Australia y Turquía, donde mostró orden defensivo y capacidad para resistir bajo presión. Esa identidad competitiva se vio al máximo en los dieciseisavos: tras empatar 1-1 con Alemania en 120 minutos, el equipo de Gustavo Alfaro aguantó los embates del candidato europeo y se impuso 4-3 en la tanda de penales, firmando uno de los grandes batacazos del Mundial. La Albirroja se siente cómoda cediendo la iniciativa, cerrando espacios y explotando las transiciones rápidas.

Francia ratificó en Estados Unidos su condición de candidata. Los dirigidos por Didier Deschamps dominaron el Grupo I con autoridad por delante de Senegal, Noruega e Irak, apoyados en un funcionamiento sólido en todas las líneas: profundidad por las bandas, variantes ofensivas y una defensa que concedió muy poco. Esa superioridad volvió a verse en los dieciseisavos, con el 3-0 ante Suecia en Nueva York, un partido que controlaron de principio a fin sin sobresaltos. Con un plantel lleno de jerarquía y experiencia, Les Bleus apuntan a meterse entre los ocho mejores del mundo y sostener el sueño de otra Copa.

Formaciones de Paraguay vs Francia

Probable formación de Paraguay:

Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, José María Canale, Junior Alonso; Miguel Almirón, Damián Bobadilla, Andrés Cubas, Matías Galarza Fonda; Julio Enciso, Gabriel Ávalos.

Probable formación de Francia:

Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola; Kylian Mbappé.

¿Dónde ver Paraguay vs Francia en vivo?

El partido entre Paraguay y Francia se jugará este sábado a las 18:00 en el Filadelfia Stadium. Se podrá ver en vivo por Chilevisión, DSports y en streaming por DGO y Paramount+. El árbitro designado es el uzbeko Ilgiz Tantashev.