Datos Clave La polémica: Crecen las teorías sobre un supuesto favoritismo arbitral hacia Argentina. La respuesta: Lisandro Martínez negó cualquier ayuda y elogió el trabajo arbitral. Sin pruebas concretas: Distintos análisis no han hallado evidencia de manipulación en el torneo.

El camino de Argentina hacia los cuartos de final del Mundial 2026 viene acompañada de una polémica que no para de crecer: la sospecha de que la Albiceleste recibe un trato arbitral preferencial. En medio de ese debate, Lisandro Martínez salió a responder con firmeza en la conferencia previa al duelo de cuartos ante Suiza.

La teoría se instaló con fuerza tras el ajustado triunfo por 3-2 sobre Egipto en los octavos, partido en el que el VAR anuló un gol a los faraones por una falta sobre el propio Lisandro Martínez y en el que hubo otros cobros discutidos. A eso se sumaron señalamientos de periodistas por el bajo número de tarjetas que ha recibido el plantel argentino y por declaraciones de Gianni Infantino elogiando a Lionel Messi, lo que alimentó las sospechas en redes sociales.

¿Qué dijo Lisandro Martínez?

Fue categórico en desmentir la teoría. “No creo que haya ayuda a Argentina. Creo que los árbitros están haciendo un excelente trabajo. Son ustedes los que generan la polémica”, respondió el defensor del Manchester United ante la prensa. El zaguero remató con un llamado a enfocarse en lo futbolístico: “Nosotros solo nos preocupamos de dar lo mejor de nosotros en la cancha”.

¿Hay evidencia de esa ayuda?

Si bien en redes sociales han circulado videos con cobros o jugadas, diversos análisis periodísticos, entre ellos de medios como la BBC, han revisado los datos del torneo y no han encontrado pruebas concretas de manipulación, más allá de coincidencias que alimentan la narrativa.

Con la polémica de fondo, Argentina buscará esta noche en Kansas City avanzar a semifinales ante Suiza y todos los ojos estarán sobre ese partido.