Datos Clave Decisión geopolítica: La FIFA prohíbe que jueces de Inglaterra dirijan a la Selección Argentina debido al conflicto histórico de la Guerra de las Malvinas. Nombres de peso: Los experimentados réferis Michael Oliver y Anthony Taylor quedaron descartados para impartir justicia frente a la Albiceleste. Reglamento vigente: A esto se suma que los equipos arbitrales no pueden pitarle a las selecciones de su país de origen, y la escuadra inglesa sigue compitiendo en el torneo.

La etapa decisiva del Mundial 2026 entró en tierra derecha y el nivel del arbitraje se encuentra bajo la lupa. Tras el último cruce de octavos de final donde Argentina eliminó a Egipto, un sorpresivo trasfondo político sacudió las designaciones de cara a los partidos que restan en el certamen.

Según reveló una investigación del periódico The New York Times, la máxima entidad del fútbol mundial sostiene un veto estricto que impide que los árbitros de nacionalidad inglesa dirijan al equipo sudamericano.

¿Por qué la FIFA vetó a los árbitros ingleses para Argentina?

La marginación de los colegiados británicos no responde únicamente a las clásicas restricciones deportivas que buscan neutralidad. La Comisión Arbitral mantiene una exclusión fundamentada en el legado de la Guerra de las Malvinas, el conflicto bélico ocurrido en 1982 entre el Reino Unido y Argentina por la soberanía de las islas.

Aquel enfrentamiento duró 74 días, devolviendo el archipiélago al control del Reino Unido y dejando un saldo trágico de 649 soldados argentinos y 255 británicos fallecidos. Debido a que el tema mantiene una alta sensibilidad diplomática, la medida de la FIFA busca evitar cualquier tensión extrafutbolística o cuestionamientos sobre el arbitraje.

Esta disposición silenciosa no es nueva: durante el Mundial de Qatar 2022 los réferis de Inglaterra tampoco fueron considerados como candidatos para los compromisos de la Albiceleste.

¿Qué árbitros de Inglaterra quedaron descartados?

La decisión de marginarlos afecta directamente a Michael Oliver y Anthony Taylor, dos de los jueces con mejor reputación en la actualidad.

Oliver ha tenido un destacado desempeño e incluso fue designado para impartir justicia este jueves en el duelo de cuartos de final entre España y Bélgica en Los Ángeles. Con ese compromiso, alcanzará el récord de siete presencias en Mundiales para un árbitro inglés.

Sin embargo, a pesar de sus pergaminos técnicos, ambos colegiados tienen nulas probabilidades de dirigir la eventual final del próximo 19 de julio en el MetLife Stadium si el conjunto argentino logra instalarse en el partido decisivo.

Por otra parte, a este veto político se suma el reglamento estándar que le prohíbe a los jueces arbitrar a los combinados de sus propias federaciones. Como la selección de Inglaterra sigue en carrera, ambos jueces ya estaban reglamentariamente inhabilitados de participar en los partidos de la escuadra de los Tres Leones.

¿Cuándo podrían cruzarse Argentina vs Inglaterra en el Mundial?

Para que ambas selecciones puedan protagonizar un eventual cruce en la cancha, primero deberán superar sus llaves de cuartos de final programadas para este sábado 11 de julio.

Inglaterra saltará al campo a las 18:00 horas para enfrentarse a Noruega, un equipo impulsado por el poderío ofensivo de Erling Haaland. Por su parte, la Selección Argentina jugará su respectivo duelo ante Suiza a las 21:00 horas.

Si ambos países logran salir victoriosos en sus cruces sabatinos, se verán las caras en una de las semifinales, llave que está pactada para el miércoles 15 de julio a las 15:00 horas de Chile. La otra llave de semifinales la conforma Francia a la espera del ganador entre españoles y belgas.