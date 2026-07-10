España y Bélgica se enfrentan este viernes 10 de julio en el SoFi Stadium de Los Ángeles por los cuartos de final del Mundial 2026.

El ganador de este cruce esperará en semifinales al vencedor de Francia vs Marruecos.

España vs Bélgica, minuto a minuto

La previa del España vs Bélgica

España atraviesa el mejor momento de la competencia. El equipo de Luis de la Fuente eliminó a Portugal por 1-0 en octavos con un gol de Mikel Merino sobre el final, que además marcó el adiós de Cristiano Ronaldo del Mundial. La Roja acumula cinco partidos consecutivos sin recibir goles, una racha que le permitió establecer el récord de seis encuentros seguidos con el arco invicto en la historia de las Copas del Mundo, construida desde una defensa sólida y el manejo de pelota de Rodri y Pedri en el mediocampo.

Bélgica llega a cuartos tras golear 4-1 a Estados Unidos y terminar con el sueño del último anfitrión que seguía con vida, pero arrastra una baja sensible: Amadou Onana sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en ese mismo partido y quedó descartado para el resto del torneo. El volante del Aston Villa fue reemplazado por Hans Vanaken a los 17 minutos, quien terminó anotando uno de los goles del triunfo; Romelu Lukaku incluso celebró su gol levantando una camiseta de Onana como gesto de apoyo. Rudi García deberá resolver el equilibrio de un mediocampo que pierde metros y capacidad de recuperación justo antes de enfrentar a una España que suele castigar los espacios entre líneas.

Formaciones de España vs Bélgica

Formación de España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz, Dani Olmo; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Álex Baena. DT: Luis de la Fuente.

Formación de Bélgica: Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Brandon Mechele, Nathan Ngoy, Maxim De Cuyper; Youri Tielemans, Nicolas Raskin, Kevin De Bruyne; Leandro Trossard, Charles De Ketelaere y Jérémy Doku. DT: Rudi García.

¿Dónde ver España vs Bélgica en vivo desde Chile?

El partido entre España y Bélgica se jugará este viernes 10 de julio a las 15:00 horas en el SoFi Stadium de Los Ángeles. En Chile, el encuentro se podrá ver en vivo por Chilevisión y DSports, y vía streaming a través de DGO, Paramount+ y Disney+ Plan Premium.