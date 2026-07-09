Francia y Marruecos se enfrentan este jueves 9 de julio en el Gillette Stadium de Boston por los cuartos de final del Mundial 2026.

Es la reedición de la semifinal de Qatar 2022, que ganó Francia por 2-0, y el equipo que avance esperará en semifinales al ganador de España vs Bélgica.

Francia vs Marruecos, minuto a minuto

La previa del Francia vs Marruecos

Francia llega a esta instancia como líder del Grupo I y con cinco victorias consecutivas en el torneo. Tras superar a Suecia, el equipo de Didier Deschamps necesitó un penal de Kylian Mbappé para doblegar 1-0 a Paraguay en octavos, acumulando ya 13 goles en el proceso. Un poderoso cuarteto ofensivo formado por Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise y Bradley Barcola, con el aporte del prolijo Désiré Doué, sostiene a Les Bleus, que ganaron 11 de sus últimos 12 partidos oficiales, incluidos los últimos siete de manera consecutiva. Deschamps, que dejará el cargo tras el Mundial, dirigirá su partido número 25 en Copas del Mundo este jueves, igualando el récord histórico de Helmut Schön, y ya conoce Boston: allí Francia venció 4-1 a una Noruega debilitada en la fase de grupos.

Marruecos, en tanto, buscará vencer a Francia por primera vez en la historia, tras cuatro derrotas y dos empates en los seis cruces previos, incluyendo la eliminación en semifinales de Qatar 2022 (2-0). Los Leones del Atlas llegan invictos en diez partidos consecutivos desde la polémica final de la Copa Africana de enero, séptimos en el ranking mundial, y clasificaron a cuartos tras vencer a Países Bajos en penales y golear 3-0 a Canadá, coanfitrión del torneo, con un doblete de Azzedine Ounahi y el cierre de Soufiane Rahimi entrando desde el banco. La principal duda es Ismael Saibari (Bayern Múnich), que arrastra una distensión en los isquiotibiales, mientras Brahim Díaz llega en gran nivel, con el récord africano histórico de asistencias en Mundiales.

Formaciones de Francia vs Marruecos

Probable formación de Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Manu Koné, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

Probable formación de Marruecos: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui; Azzedine El Aynaoui, Bouaddi; Brahim Díaz, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss; Soufiane Rahimi. DT: Mohamed Ouahbi.

¿Dónde ver Francia vs Marruecos en vivo desde Chile?

El partido entre Francia y Marruecos se jugará este jueves 9 de julio a las 16:00 horas en el Gillette Stadium de Boston. En Chile, el encuentro se podrá ver en vivo por DSports, y vía streaming a través de DGO, Paramount+ y Disney+ Plan Premium.