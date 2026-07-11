Datos Clave Triste noticia: El futbolista sudafricano Jayden Adams falleció a los 25 años. Su paso por el Mundial: Disputó tres partidos con Sudáfrica en la fase de grupos. Causas por confirmar: Su club y su familia pidieron respeto y no han entregado más detalles.

El mundo del fútbol despertó este sábado con una noticia que enluta al deporte. El mediocampista sudafricano Jayden Adams, de 25 años, falleció apenas semanas después de haber disputado el Mundial 2026 con su selección. La noticia fue confirmada por sus propios representantes, quienes pidieron respeto en un momento especialmente doloroso para su familia.

Adams pertenecía al Mamelodi Sundowns, club con el que se había consolidado como una de las principales proyecciones del fútbol sudafricano tras destacar en el Stellenbosch FC. Por el momento, se desconocen las causas del fallecimiento, y tanto la selección de Sudáfrica como su club no han entregado más detalles sobre lo ocurrido.

¿Qué rol cumplió Adams en el Mundial?

El volante disputó 116 minutos repartidos en los tres partidos de la fase de grupos: fue titular ante México y República Checa, y entró desde la banca frente a Corea del Sur. Su aporte fue clave para que Sudáfrica avanzara por primera vez en su historia a la fase de eliminación directa de una Copa del Mundo, antes de caer eliminada ante Canadá.

En el Mamelodi Sundowns, además, era compañero del chileno Marcelo Allende, quien también lamenta su partida.

¿Cómo reaccionó el mundo del fútbol?

Con mensajes de pesar y consternación. El sindicato de futbolistas de Sudáfrica (SAFPU) lamentó profundamente la pérdida y destacó el orgullo con el que Adams representó a su país en la cita planetaria. La noticia generó una ola de condolencias en el fútbol africano e internacional, en un momento en que el Mundial 2026 se acerca a la definición de sus semifinales.