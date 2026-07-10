Santiago Mele es la primera opción que tiene Colo Colo para su portería: el técnico Fernando Ortiz lo conoce de Rayados de Monterrey y lo quiere sí o sí, aunque ahora se complicó su posibilidad, debido a que lo está tentando Independiente de Avellaneda, escuadra que dirige Gustavo Quinteros.

De todas maneras, un viejo conocido de Mele tiene ganas de verlo con la camiseta del Cacique, por lo que espera que Blanco y Negro insista por quedarse con él.

Santiago Mele por Uruguay en el Mundial 2026 – © IMAGO / Sports Press Photo

Quieren ver a Santiago Mele con la camiseta de Colo Colo

Se trata de Eduardo Espinel, DT uruguayo que dirigió a Santiago Mele en Plaza Colonia, quien dijo en diálogo con AS Chile: “Estoy al tanto del interés. Siempre sigo la carrera de Santiago, porque logramos cosas importantes, siendo campeones en 2021 con Plaza Colonia. Y bueno, está el cariño y seguimos en contacto. También lo seguí por la selección uruguaya, ahora en el Mundial”.

Siguiendo con la opción de Mele en Colo Colo, Espinel señaló: “Cuando me enteré de la noticia, lo primero que pensé fue que podía ser una linda oportunidad para él, por la forma de ser como persona y como profesional. Y más en un club grande como Colo Colo… Está en un momento ideal por la experiencia vivida en México, en Colombia y en la Selección. No le pesaría nada”.

Además, destacó que su experiencia como tercer arquero de Uruguay en el Mundial 2026 le puede servir en el fútbol chileno: “Sin lugar a dudas. Y no sólo por ser mundialista, sino también por estar en una de las selecciones más gloriosas del mundo, pese a que en el último Mundial no tuvo una buena presentación. Pero Uruguay es Uruguay. Eso, sumado a la experiencia que tiene en México y Colombia”.

Finalmente, el estratega aseguró que Mele mereció tener una oportunidad para jugar en la Copa del Mundo: “Reunía todas las condiciones para el momento que estaba pasando Uruguay. Más allá de las condiciones, él tiene una personalidad tremenda, y es lo que se necesitaba. Un arquero con personalidad que transmitiera seguridad… Nosotros disfrutábamos mucho al verlo entrenar, era maravilloso. Él siempre era de querer más más, y eso también le daba confianza a los compañeros”.