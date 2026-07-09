Datos Clave No se va: Jonathan Villagra renovó hasta 2030 en Colo Colo Jorge Sampaoli: Lo quería en Talleres de Córdoba Se afianzó: De la mano del técnico Fernando Ortiz

Colo Colo aseguró a una de sus figuras hasta 2030 y se trata de Jonathan Villagra, defensa central que ha mostrado un gran nivel esta temporada en el Cacique y que llamó la atención de Jorge Sampaoli para llevárselo a Talleres de Córdoba, donde está iniciando un nuevo proceso como director técnico.

No obstante, en Macul no tienen intenciones de desprenderse del futbolista, por lo que oficializaron la extensión de su vínculo. El que quiera llevárselo debe pagar.

¿Qué dijo Colo Colo sobre la renovación de Jonathan Villagra?

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, dio a conocer la noticia: “No nos ha llegado oferta por ningún jugador. Villagra no se mueve porque hace dos semanas renovó hasta el 2030“.

“Él tenía contrato hasta 2028 y hace un tiempo renovó hasta el 2030 entonces no creo que se mueva, y además él sabe que puede entregar acá en Colo Colo más de lo que ha ido entregando”, añadió en ekl marco del lanzamiento de la jugadora Yanara Aedo como candidata a Reina Guachaca.

Los números de Jonathan Villagra en Colo Colo

Jonathan Villagra acumula 48 partidos disputados en Colo Colo, con 3.237 minutos, desde que llegó al club en la temporada 2024 proveniente de Unión Española.

El defensa de ha afianzado en este año, principalmente, de la mano del técnico Fernando Ortiz. Antes de eso, el jugador fue resistido por la hinchada, pero le dobló la mano a las críticas, con el respaldo del Tano.

Además, ha construido una buena línea de tres defensiva con Arturo Vidal y Joaquín Sosa, mostrando además buena capacidad de descolgarse en ofensiva en caso de ser necesario, pese a que todavía no ha llegado al gol con esta camiseta.