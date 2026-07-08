Datos Clave Arquero mundialista: Colo Colo ofertó por Santiago Mele, arquero uruguayo que fue al Mundial 2026. La propuesta alba: Un préstamo por un año con opción de compra y el 50% del salario. No está solo: Independiente de Avellaneda también prepara una oferta por el golero.

Colo Colo tiene clara su prioridad en este mercado: un arquero y el elegido de Fernando Ortiz es un mundialista. El Cacique ya presentó una oferta formal por Santiago Mele, golero uruguayo de 28 años que fue parte de la nómina de la Celeste en el Mundial 2026 y que hoy pertenece al Monterrey de México.

Y ahí aparece el factor que juega a favor de Blanco y Negro: el Monterrey decidió reducir de manera importante su masa salarial. Los Rayados ya se desprendieron del español Sergio Canales, que percibía 5,5 millones de dólares al año, y buscan la salida del francés Anthony Martial. En ese plan de recorte, Mele, que quedó relegado a tercer arquero, es visto como un jugador prescindible, lo que facilita su cesión.

¿Cuál es la oferta de Colo Colo?

Según el comunicador Arath Uva, desde México, la propuesta alba consiste en “un préstamo por un año con opción de compra”, con Colo Colo dispuesto a hacerse cargo del 50 por ciento del salario, en un esquema similar al que en su momento se usó por Sebastián Vegas. De acuerdo con Fútbol Total, Mele percibe cerca de 700 mil dólares por temporada en el Monterrey, por lo que al Cacique le correspondería pagar algo más de 27 millones de pesos mensuales.

#ColoColo ha mandado una oferta formal a #Rayados por Santiago Mele.



Préstamo por un año con opción a compra, el conjunto chileno dispuesto a hacerse cargo de un 50% del salario. El aspecto de comprar la carta, aún puede definirse mientras avance la negociación.



Propuesta muy… pic.twitter.com/8Hmc9N3Wmy — Arath Uva ⚽ (@arath_drake5) July 8, 2026

¿Por qué Colo Colo necesita un arquero?

La lesión de larga duración de Fernando De Paul, cuyo regreso se proyecta para fines de agosto, dejó a Ortiz con el juvenil Gabriel Maureira, de 19 años, como principal alternativa en el arco. El bajo rendimiento del canterano, expuesto en la goleada por 4-1 que le propinó O’Higgins, apuró la búsqueda de un golero de mayor experiencia para pelear el Campeonato Nacional y la Copa Chile.

¿Tiene competencia por Mele?

Sí, y no es menor. Pese al optimismo en Macul, Colo Colo no es el único interesado: Independiente de Avellaneda, dirigido por el ex técnico albo Gustavo Quinteros, también prepara una oferta formal por el arquero. Por eso, la dirigencia deberá acelerar si quiere cumplirle a Ortiz, que pidió tener a los refuerzos antes del inicio de la segunda rueda y de la gira a Colombia. La negociación está en marcha y las próximas horas serán claves.