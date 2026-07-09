Datos Clave El tope: Jordhy Thompson tiene contrato vigente y complica a Colo Colo Aníbal Mosa señaló: “Necesitábamos era que nos dijeran si es que hay una aceptación de parte del club (Orenburg)” El jugador quiere volver: Por razones familiares

Colo Colo ya no esconde su deseo de repatriar a Jordhy Thompson: el delantero es una de las prioridades del club albo y el presidente de Blanco y Negro Aníbal Mosa, se refirió a la posibilidad del delantero formado en las canchas del estadio Monumental.

Mosa contó las dificultades que existen para fichar a Thompson, aunque no descartó su nombre en este mercado de fichajes de invierno del fútbol chileno, en el que tienen tres cupos para reforzar al equipo.

Mosa contó el tope que tiene Colo Colo para fichar a Jordhy Thompson

En diálogo con la prensa, Aníbal Mosa expresó: “En un momento, nos acercaron el nombre de Jordhy y nosotros obviamente, al ser un jugador que está con un contrato vigente con otro club, nosotros dijimos que lo primero que nosotros necesitábamos era que nos dijeran si es que hay una aceptación de parte del club para poder negociar”.

“Nosotros no hemos tenido una respuesta todavía de que el Orenburg tenga una decisión tomada… Indistintamente a eso, nosotros tenemos varios caminos trazados desde hace tiempo”, agregó sobre el tema.

“Cada jugador es un mundo en sí, es una situación diferente. Analizamos cada cosa en su mérito. Ponerse fechas juega en contra, puede ser ahora como en siete días. Esto es muy dinámico”, sentenció.

¿Qué otros jugadores suenan en Colo Colo?

También han sonado otros jugadores en Colo Colo: Santiago Mele, Diego Valdés y Jean Meneses, son los nombres que se han mencionado, aunque Aníbal Mosa no ha querido referirse a ninguno de ellos.

El que más cerca parece estar es Mele, quien llegará a disputar el puesto de arquero con Gabriel Maureira, ya que el técnico Fernando Ortiz quiere un jugador de jerarquía en ese puesto, a propósito de la lesión del capitán Fernando de Paul.