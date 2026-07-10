Datos Clave España avanza a semis: La selección española venció por 2-1 a Bélgica y deberá medirse en la ronda de los 4 mejores ante Francia. Un clásico de estrellas: Yamal y Mbappé se verán las caras por undécima vez en la cancha. El registro es favorable a la joya del Barcelona. ¿Cuándo juega España vs Francia?: El duelo entre La Furia Roja y Les Bleus está pactado para el martes 14 de julio a las 15:00 horas en el Estadio Dallas.

España logró sacar la tarea adelante ante Bélgica por los cuartos de final del Mundial 2026, al vencerlos en la agonía por 2-1 y sellar su pase a las semifinales del certamen. Con este resultado, se confirma que La Furia Roja enfrentará a Francia en la ronda de los 4 mejores, dejando un duelo de alto impacto en la copa debido a que ambas son favoritas por sus estrellas en la plantilla.

Las figuras que destacan para el próximo cotejo son Lamine Yamal y Kylian Mbappé. Ambos atacantes son las estrellas de su selección y han comandado a sus equipos al duelo que decide al primer finalista del torneo. Si bien será la primera vez que se vean las caras en un duelo por la Copa del Mundo, las figuras del Real Madrid y Barcelona se han enfrentado 10 veces en el pasado, dejando una “paternidad” notoria por parte del extremo español, quien se ha quedado con la mayoría de victorias en duelos directos tanto por clubes como por partidos con sus selecciones.

El cara a cara entre Yamal y Mbappé

La primera vez que Lamine Yamal y Kylian Mbappé se vieron los rostros en el terreno de juego fue por los cuartos de final de la Champions League 2023/24. En aquella ocasión, “Kiki” era jugador del PSG, mientras que Lamine daba sus primeros pasos en el profesionalismo con solamente 16 años.

En la llave, clasificó el París con resultado 6-4 en el global, pero fue una victoria para cada uno. Posterior a esos dos primeros duelos, Mbappé fue transferido al Real Madrid, por lo que se vieron más veces por la Liga Española, la Supercopa y la Copa del Rey, además de dos cotejos por selecciones tanto por Nations League como por Eurocopa.

Por clubes se han enfrentado en 8 ocasiones, mientras que por selecciones han sido 2 choques frente a frente. Lamine Yamal ha ganado ocho encuentros, donde destacan las semifinales de la Eurocopa 2024 y la semifinal de la Nations League del año 2025, mientras que Mbappé solo lo ha vencido en dos ocasiones, una por Champions con el PSG y otra con el Real Madrid por la Liga Española.

Yamal le mete presión a Francia

Tras la clasificación de España a semifinales, Lamine Yamal se reunió con los medios e indicó que el duelo entre españoles y franceses será entre las dos mejores selecciones del Mundial 2026, además de que Francia puede tenerle temor a La Furia Roja, al señalar que: “Si tienen que temer a alguien es a España, porque ya los hemos eliminado antes”.

¿Cuándo juegan España vs Francia?

España y Francia se medirán por la primera semifinal del Mundial 2026. El duelo entre La Furia Roja y Les Bleus se disputará el próximo martes 14 de julio a partir de las 15:00 horas en el Estadio Dallas. El ganador del encuentro clasificará a la gran final del certamen mundialista, mientras que el perdedor deberá enfrentar el partido por el tercer puesto de la Copa del Mundo.