Datos Clave Sigue en carrera: Francia venció por 2-0 a Marruecos y se inscribió en semifinales del Mundial. Preocupación: Kylian Mbappé, autor del primero del partido, abandonó el campo con algunas molestias. Problemas en el tobillo: El DT Deschamps confirmó que su salida fue por precaución debido a sus malestares físicos.

Francia continúa a paso firme en busca de su tercer Mundial y este jueves derrotó con claridad a Marruecos para inscribirse nuevamente en semifinales. Los galos se impusieron por 2-0 con una gran actuación de Kylian Mbappé, quien anotó la apertura de la cuenta y alcanzó a Lionel Messi en la cima de goleadores de la Copa del Mundo.

Sin embargo, no todo fue alegría para el combinado europeo. Esto porque sobre el final del encuentro, Mbappé abandonó el campo de juego con algunas molestias y su entrenador confirmó un problema en uno de sus tobillos.

¿Qué le pasó a Kylian Mbappé en Francia?

Tras anotar la apertura de la cuenta para Francia, Kylian Mbappé fue sustituido por Jean-Phillippe Mateta a los 77 minutos. La estrella francesa salió con evidentes muestras de dolor y la transmisión oficial lo mostró en la banca de suplentes con hielo en uno de sus tobillos.

El director técnico de los galos, Didier Deschamps, confirmó que reemplazó a su figura por precaución. “Kylian tuvo un pequeño problema en el tobillo, sentía algo de dolor. Reaccionó bien y marcó, pero terminó con molestias”, contó.

Sin embargo, Mbappé no es el único que preocupa a Le Blues, puesto que Manu Koné terminó el compromiso con molestias en su rodilla y con algunos calambres. Si situación tiene en alerta al cuerpo técnico, considerando que el volante está reemplazando al lesionado Aurélien Tchouaméni.

¿Cuándo juega Francia?

La buena noticia para Didier Deschamps es que tras lograr la clasificación, sus jugadores tendrán algunos días para recuperarse y ponerse a tono físicamente. Esto porque el próximo partido de Francia está programado para el próximo martes 14 de julio a las 15:00 horas de nuestro país.

¿Cuál es el rival de Francia en semifinales del Mundial?

Francia aún no conoce a su rival en las semifinales del Mundial 2026. Los galos enfrentarán al ganador de la llave entre España y Bélgica, la cual se llevará a cabo este viernes 10 de julio.