Datos Clave Ñublense se acerca a la final: Venció por 2-1 a O’Higgins en Chillán La revancha: Este domingo 12 de julio a las 20:30 horas en Rancagua El clasificado: Va a la final de la Copa de la Liga 2026

Ñublense derrotó en la agonía a O’Higgins por 2-1 en el estadio Bicentenario Nelson Oyarzún Arenas de Chillán por una de las semifinales de ida en la Copa de la Liga 2026. Los Diablos Rojos dieron un golpe de autoridad y se acercaron a la final del certamen.

Fue un partido bien jugado en general, pero de fuerzas parejas. Ambos elencos tienen una idea aceitada de juego, por lo que será todo muy competitivo en la vuelta, seguramente.

Los goles de Ñublense vs O’Higgins por la Copa de la Liga 2026

Ambos goles fueron en el primer tiempo: Pablo Calderón abrió la cuenta en los 25 minutos de juego a favor de Ñublense, aprovechando un balón flotante en las cercanías del pórtico de O’Higgins, con un remate que pasó en medio de muchas piernas, aunque ninguna evitó que su trayectoria tuviera como destino final la red.

La igualdad fue de Bastián Yáñez en los 38′ para los rancagüinos. El tanto se produjo con una genialidad de Martín Sarrafiore, quien dio una asistencia sin tocar la pelota: Luis Pavez da un pase en profundidad por la izquierda y el argentino hace la pantalla para dejar pasar el balón que Yáñez definió con un zurdazo cruzado.

En el complemento, ambos elencos cuidaron el botín conseguido, pero en la última jugada se definió todo: Ignacio Jeraldino convirtió in extremis (90+6′) e hizo estallar al público presente en el recinto chillanejo.

¿Cuándo es la revancha de O’Higgins vs Ñublense?

La semifinal de vuelta entre O’Higgins y Ñublense tiene fecha, hora y lugar el domingo 12 de julio a las 20:00 horas en el estadio Codelco El Teniente de Rancagua.

A los Diablos Rojos les sirve el triunfo y el empate, mientras que a los Celestes una victoria por dos goles. Si ganan por uno, hay penales-.