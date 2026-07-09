Datos Clave Histórica decisión: El VAR llega a la Primera B ¿Cuándo?: La Fecha 17 que comienza el 24 de abril con el Iquique vs Temuco Roberto Tobar explicó: “Es una liga competitiva y era necesaria esta noticia”

Un histórico hecho llega a potenciar la Primera B para el segundo semestre: la categoría de plata del fútbol chileno tendrá VAR, lo que llegará a darle más justicia a las decisiones arbitrajes en la definición del campeonato, que tendrá dos ascensos a la máxima división nacional de cara a la temporada 2027.

La decisión se materializó en el Consejo de Presidentes de la ANFP de esta jornada, algo que confirmo el mandamás de la Comisión de Árbitros, Roberto Tobar, en TNT Sports.

“Hoy se votó, en el Consejo de Presidentes, la moción de tener el VAR en la división de Ascenso y para nosotros es muy importante. Es una herramienta que, con la dinámica actual, es indispensable. Es muy significativo lo que ocurrió hoy. Es una liga competitiva y era necesaria esta noticia“, señaló.

¿Cuándo debuta el VAR en la Primera B 2026?

El VAR debutará en la Fecha 17 de la Primera B 2026, es decir, comenzará a verse el viernes 24 de julio a las 20:30 horas en el duelo de Iquique vs Temuco en el estadio Tierra de Campeones en la Región de Tarapacá.

“El proyecto tomó fuerza, ya que hay partidos de Primera División que han sido de manera centralizada; en las últimas jornadas tuvimos dos partidos con este formato y eso aumentó la expectativa de tener el VAR centralizado en el Ascenso. Lo probamos, lo vimos y lo hablamos con la empresa que suministra el servicio, con TNT, y llegamos a este proyecto para tener el VAR para la Fecha 17 en adelante”, expresó Tobar.

“Tenemos que ver las cosas que debemos ajustar. Los ocho duelos del Ascenso de la jornada 16 -como marcha blanca-, además de la final de la Copa de La Liga, serán remotos y será un desafío muy importante probar este tipo de VAR en estos encuentros”, añadió.

Por último, complementó: “En la división de Ascenso, los árbitros han tenido mucha experiencia en este último mes. Teníamos visualizada la implementación de VAR y en estas últimas semanas hemos estado a full para entregar un buen servicio y arbitraje para esta división, que se la merece”.

¿Por qué llega el VAR a la Primera B?

La decisión de implementar el VAR en la Primera B 2026 llega con la intención de darle más justicia a una división que lo viene pidiendo a gritos, luego de varias polémicas que han afectado a varios elencos de la categoría.

Uno de los que reclamó fue el presidente de Temuco, Marcelo Salas, quien públicamente ha pedido la tecnología en la Liga de Ascenso.