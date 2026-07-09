Datos Clave Pesimismo: En U Católica ven difícil la opción de sumar refuerzos. Palabra del DT: Garnero reconoció las dificultades que enfrentan en el mercado y espera no perder jugadores. Descartan a Dituro: El DT reveló que no ha pedido a ningún arquero y que las necesidades están en otros puestos.

Universidad Católica no tiene descanso. Los cruzados recibirán este sábado a San Luis de Quillota por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Chile, torneo al que ya aseguraron su clasificación a los octavos de final.

Ante los Canarios, la UC disputará su partido 35 de la temporada, lo que demuestra la exigencia que ha tenido el plantel este 2026. Por ello, se esperaba que en la precordillera sumaran algunos nombres para potenciar al equipo de cara a la segunda parte del año, sin embargo, el entrenador Daniel Garnero reconoció que es difícil que lleguen nuevos jugadores.

¿Qué dijo Garnero sobre el mercado de U Católica?

Si bien hace algunas semanas se conoció que Universidad Católica no saldría al mercado, la lesión de Gonzalo Tapia abrió la opción de que la dirigencia saliera en busca de su reemplazante. Sin embargo, el DT de la franja no fue muy optimista.

“No hay muchos avances, está complicado. No está muy sencillo, aunque todos queremos. No creo que tengamos grandes alternativas (…) Espero que no se vaya nadie, pero esto es fútbol”, dijo en conferencia de prensa.

En ese contexto, el estratega descartó la posibilidad de sumar a Matías Dituro. “Yo no pedí arquero. Todo lo demás no corre por cuenta mía. Tenemos necesidades en otras posiciones”, aclaró.

¿Qué dijo Garnero sobre el calendario de U Católica?

Por otro lado, Daniel Garnero tuvo palabras para el apretado calendario que tiene Universidad Católica, donde apenas descansará cuatro días antes del inicio de la segunda rueda del Campeonato Nacional.

“En toda competencia y exigencia, ya sea física, mental o futbolística, los descansos son importantes. El atleta no solo tiene que entrenar bien, sino descansar y comer bien. Tras un semestre agitado, nos hubiese venido bien tener un receso, pero se dio todo tan exigente que no tenemos esa posibilidad. Vamos a parar 4 días nada más”, indicó.

“Desde lo deportivo, es bueno seguir compitiendo, pero llega final de año y te quedas sin combustible. Estamos más acostumbrados a un receso, una mini pretemporada, pero tocó esto y vamos a aprovechar al máximo los días que tenemos para descomprimir un poco y estar con las mismas ganas”, concluyó.