Datos Clave Los puestos a reforzar: Garnero solicitó un atacante, un defensa central y un arquero para la segunda rueda de la temporada. Dituro vuelve a sonar en San Carlos: El tetracampeón con los Cruzados no vería con malos ojos un retorno al club que impulsó su carrera. La complejidad del traspaso: El arquero cuenta con contrato vigente con su actual club.

Tras una sensacional primera rueda, tanto a nivel internacional como nacional, Universidad Católica quiere seguir con su buen rendimiento en la segunda rueda de la temporada, por lo que ven opciones de reforzar el plantel que dirige Daniel Garnero. El técnico universitario habría solicitado tres posiciones a reforzar, y ya habría encontrado candidato en una de ellas.

Un arquero, un atacante y un defensor central serían las posiciones solicitadas por Garnero. Para la posición de guardameta, Católica cuenta con Vicente Bernedo y Darío Melo, pero quiere reforzar con experiencia la posición para la Copa Libertadores. Ante esto, se abre la posibilidad de un retorno a la portería cruzada, de un multicampeón e ícono de La Franja que dejaría el viejo continente.

¿Qué arquero está en carpeta de Católica?

Según información del medio Frecuencia Cruzada, el arquero apuntado sería Matías Dituro, quien a pesar de contar con contrato con el Elche hasta el 30 de junio del 2027, mantendría conversaciones con la dirigencia de Universidad Católica para un posible retorno en la actual ventana de pases.

El portero de 38 años ve con buenos ojos la posibilidad de retornar al club que le dio el mayor impulso en su carrera, ya que tras ser tetracampeón del fútbol nacional logró llegar al viejo continente, específicamente al Celta de Vigo el año 2022.

En dos periodos distintos, Dituro ha portado la camiseta de los Cruzados por 5 años y medio, y esta cifra podría aumentar si retorna a San Carlos de Apoquindo. Además, el guardameta no solo evalúa la opción por su cariño a la camiseta, sino que también por que podrá estar nuevamente cerca de su familia.

Si bien se espera que las conversaciones entre la dirigencia cruzada y Dituro avancen, el club deberá entablar una propuesta al Elche, equipo con el que tiene contrato. Además, el guardameta es una de las figuras inamovibles de la escuadra española, al terminar la temporada como titular, disputando 26 partidos, en los que recibió 32 goles y obtuvo 6 porterías imbatidas.