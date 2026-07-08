Datos Clave Interés: Sampdoria de Italia está tras los pasos de Justo Giani. Detalles: La intención del equipo italiano es esperar hasta fin de año, momento en el que culmina su contrato con U Católica. Cláusula: Los cruzados tienen la opción de extender el vínculo del futbolista por tres temporadas más.

El gran primer semestre de Universidad Católica, especialmente en el ámbito internacional, despertó el interés por sus principales figuras. Ese es el caso de Justo Giani, revelación en el ataque de los cruzados que es seguido desde Italia.

El delantero despertó el interés de la Sampdoria, alertando a la UC que deberá enfrentar los octavos de final de la Copa Libertadores. Sin embargo, en San Carlos de Apoquindo pueden respirar tranquilos, puesto que Giani tendría asegurada su permanencia al menos hasta fin de año.

Los detalles del interés de la Sampdoria por Justo Giani

De acuerdo a lo informado por el medio partidario Club Doria 46, el interés de la Sampdoria por Justo Giani es real. Sin embargo, descartaron que el elenco de Génova venga por el atacante en el presente mercado.

El jugador de 27 años es del gusto del entrenador portugués Américo Branco, pero en Italia son conscientes que el vínculo de Giani con Universidad Católica culmina a fin de año, por lo que apuntan a ir por él en ese momento.

La cláusula que tranquiliza a U Católica con Justo Giani

Sin embargo, el plan de la Sampdoria podría verse frustrado debido a una cláusula de exclusividad que tienen los cruzados con el futbolista argentino.

Esto porque el contrato de Giani incluye un artículo que le permite a Universidad Católica extender su vínculo por tres temporadas más. La idea de la dirigencia es ejecutar esta cláusula, lo que obligaría a la escuadra italiana y a cualquier otro interesado a negociar directamente con la UC.

¿Cuáles son los números de Justo Giani en U Católica?

Desde su arribo a Universidad Católica, Justo Giani se ha convertido en un agente importante en la ofensiva del equipo. Con la camiseta de los cruzados ha disputado un total de 2.486 minutos en 32 partidos, convertido 16 goles y entregado 9 asistencias.

Estas cifras lo posicionan como una pieza clave en el esquema de Daniel Garnero, que pretende mantener en sus filas al atacante para los próximos desafíos que deberá enfrentar el equipo.