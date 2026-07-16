Jugando por el premio que nadie quiere ganar —al menos antes de que ruede la primera pelota—, Francia e Inglaterra renuevan hostilidades en el partido por el tercer lugar del Mundial 2026 de este sábado, también bautizado como duelo por el bronce.

La etiqueta de favorita de Les Bleus fue destrozada por España en su derrota 2-0 en semifinales, antes de que los Tres Leones perdieran mordida en una merecida caída 2-1 ante la campeona vigente Argentina en Atlanta.

Previa del partido Francia vs Inglaterra

Al sonido del pitazo final en la semifinal de Francia contra España, el técnico de Les Bleus, Didier Deschamps, habría tenido razón o habría vuelto a ser finalista de un Mundial. Devastadoramente para el saliente entrenador de 57 años, se dio el primer escenario.

Deschamps no tuvo reparos en destacar el estatus de “favorita” de España —una visión compartida por algunos de los mejores sitios de apuestas del Mundial— antes de que los rivales europeos chocaran el martes por la noche, cuando La Roja canalizó el espíritu de sus triunfos en semifinales sobre Francia en la Euro 2024 y en la Nations League 2024-25 para superar el desafío que le planteó el colega de Luis de la Fuente.

El penal milimétrico de Mikel Oyarzabal y una gran definición de Pedro Porro, candidato a jugador del torneo, sellaron merecidamente el boleto de España a la final del domingo contra Argentina, después de que el antes temible Kylian Mbappé y compañía quedaran limitados a un pobre 0,31 de goles esperados en el Dallas Stadium, donde la retaguardia de La Roja ganó con comodidad el anunciado duelo defensa contra ataque.

En una noche en la que Deschamps rompió el récord de más partidos dirigidos en Mundiales, su legado mundialista ciertamente no quedó completamente manchado, pero el consenso entre propios y extraños fue que se equivocó de manera desastrosa; incluso Mbappé criticó abiertamente el enfoque táctico de Francia inmediatamente después.

Terminando una carrera por lo demás distinguida con Francia en el partido que nunca pretendió dirigir, Deschamps al menos intentará conducir a Les Bleus hacia una tercera medalla de bronce mundialista en cuatro partidos por el tercer lugar, siendo este el primero desde la edición de 1986.

Francia superó 4-2 a Bélgica ese año para terminar en el podio y también goleó 6-3 a Alemania Federal en el partido por el tercer puesto de 1958, con cuatro goles de Just Fontaine, pero tuvo que conformarse con el cuarto lugar detrás de Polonia en la edición de 1982.

Pronóstico Francia vs Inglaterra / © Iconsport

También duramente criticado por una aparente ingenuidad táctica en las semifinales, Thomas Tuchel se convirtió en el enemigo público número uno en Inglaterra el miércoles por la noche, cuando el extendido optimismo previo entre los fieles de los Tres Leones demostró dolorosamente no tener fundamento.

Negándose a morder el anzuelo argentino mientras los campeones les mordían constantemente los talones, Inglaterra expuso las debilidades por las bandas de la Albiceleste para golpear primero a través de Anthony Gordon, antes de adoptar un enfoque de “intenten quebrarnos” que terminó siendo fatal contra Lionel Messi y compañía.

El ocho veces ganador del Balón de Oro aceptó encantado la invitación, dando un par de asistencias para Enzo Fernández y Lautaro Martínez en una absorbente remontada argentina, manteniendo vivas las esperanzas de los campeones de lograr títulos consecutivos y desatando otra investigación sobre otro fracaso de los Tres Leones en grandes torneos.

Hubo sombras de 2018 para Inglaterra, que ha fallado persistentemente al intentar cerrar la brecha con la élite de la élite cuando más importa, habiendo perdido ahora cada una de sus siete eliminatorias mundialistas cuando enfrenta a un equipo ubicado entre los 10 mejores del ranking mundial.

Además, los Tres Leones son responsables de los únicos dos casos de una selección que toma la ventaja en una semifinal masculina de Mundial y aun así no logra avanzar en el siglo XXI, sufriendo exactamente el mismo destino contra Croacia hace ocho años, y la sabiduría detrás de la decisión de la FA de extender el contrato de Tuchel ahora está siendo comprensiblemente cuestionada.

Dándole un giro levemente positivo, el exentrenador de Chelsea todavía podría conducir a Inglaterra a su segundo mejor resultado en un Mundial masculino, ya que las dos apariciones previas de los Tres Leones en el partido por el tercer lugar terminaron en fracaso: una derrota 2-0 ante Bélgica en 2018 y una caída 2-1 contra Italia en la edición de 1990.

Sin embargo, una medalla de bronce representaría un consuelo de lo más intrascendente para los abatidos ingleses, que además han ganado solo uno de sus últimos nueve partidos contra Francia, viendo más recientemente cómo sus sueños mundialistas de 2022 se esfumaban a manos de los entonces campeones de Deschamps en los cuartos de final.

Rendimiento reciente

Francia, Mundial:

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Inglaterra, Mundial:

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Noticias de los equipos

Pronóstico Francia vs Inglaterra / © Iconsport

“Mi espalda se fue, mi espalda se fue”. Ocho palabras que fueron una lectura sombría para los hinchas de Francia y Arsenal, ocho palabras pronunciadas por William Saliba después de que el central fuera obligado a salir en el primer tiempo de la derrota del martes por su bien documentado problema en la espalda.

Aún no llega una actualización oficial sobre el problema de Saliba, pero una aparición el sábado parece estar fuera de discusión, por lo que Maxence Lacroix, de Crystal Palace, puede anticipar un llamado al once inicial después de reemplazar a su colega de Premier League en Arlington.

Deschamps explicó que Lacroix fue elegido por sobre Ibrahima Konaté debido a que este último “no estaba en su mejor momento” y también por su falta de familiaridad jugando como central por izquierda, pero el defensor con destino a Real Madrid ahora podría desplazar a Dayot Upamecano mientras el técnico de Les Bleus ajusta ligeramente su último once.

El arquero suplente Brice Samba fue una baja inesperada en el primer entrenamiento de Francia después de la semifinal, pero de todos modos no se anticipa ningún cambio bajo los tres palos.

Deschamps y Tuchel pueden empatizar por las lesiones en semifinales de defensores de Premier League, ya que el perpetuamente desafortunado Reece James fue obligado a salir con un aparente problema muscular en la derrota contra Argentina, apenas una semana después de recuperarse completamente de una molestia en los isquiotibiales.

Jarell Quansah ya cumplió su sanción de dos partidos y es una opción para reemplazar al golpeado James, pero el hombre del momento, Djed Spence, debería cambiarse al flanco opuesto, permitiendo que Nico O’Reilly regrese al sector izquierdo de la zaga.

Jordan Henderson, por su lesión en la muñeca, también sigue fuera, pero Inglaterra por lo demás cuenta con todas sus opciones para el partido por la medalla de bronce, en el que Tuchel debería mantener un once fuerte con la esperanza de despedirse en alto.

Sin embargo, existe cierta preocupación por una posible suspensión para Jude Bellingham, quien fue captado por las cámaras golpeando la parte posterior de la cabeza de Valentín Barco durante las celebraciones de Argentina tras el partido.

Posibles formaciones Francia vs Inglaterra

Francia:

Maignan; Koundé, Konaté, Lacroix, T. Hernández; Koné, Zaire-Emery; Cherki, Olise, Doué; Mbappé

Inglaterra:

Pickford; Spence, Konsa, Guehi, O’Reilly; Rice, Anderson; Rogers, Bellingham, Gordon; Kane

Pronóstico Francia vs Inglaterra

Nuestro pronóstico: Francia 2-1 Inglaterra

España entregó el plano para frenar el ataque francés, pero con todo respeto por Inglaterra, los Tres Leones no son España, algo evidenciado por su incapacidad de mantener una sola portería en cero en las fases eliminatorias del actual Mundial.

Como Les Bleus también habrán disfrutado de un día extra para recuperarse, tanto física como psicológicamente, respaldamos a los hombres de Deschamps para subirse al podio, mientras Inglaterra queda condenada a un familiar cuarto lugar.

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