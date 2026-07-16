Datos Clave Árbitro confirmado para la final: El juez central del compromiso será el esloveno Slavko Vincic. Gran trayectoria europea: Vincic fue el encargado de impartir justicia en dos finales UEFA. Conoce a Argentina: El juez del compromiso dirigió a la Albiceleste en el debut mundialero el año 2022.

Con sede confirmada, artistas para el show y selecciones confirmadas, la final del Mundial 2026 solo tenía que resolver una duda: ¿Quién sería el árbitro para el duelo? La respuesta se supo durante esta jornada, ya que la FIFA decidió designar a Slavko Vincic, árbitro esloveno de 44 años de edad con gran respaldo profesional en su currículum.

Vincic solamente ha sido juez de tres partidos en la actual cita planetaria, en dos duelos de fase de grupos y uno de 16vos de final, donde registra siete tarjetas amarillas y una roja. La expulsión fue a Piero Hincapié debido a la Ley Prestianni, ya que el jugador se tapó la boca para comunicarse ante un rival. A pesar de no contar con mucho trayecto en esta Copa del Mundo, el ente regulador del deporte apostó por el europeo, quien tiene pasos por la anterior cita planetaria disputada en Catar y dos finales europeas.

El historial de Vincic para ser árbitro de la final

En 16 años de trayectoria, Slavko Vincic se ha consagrado como uno de los mejores jueces centrales del viejo continente, consolidándose en escenarios llenos de presión. En el año 2022, fue juez de la final de la Europa League entre el Frankfurt y el Rangers de Escocia.

El rendimiento del esloveno fue constante con los años, pero no fue hasta el 2024 donde obtuvo una oportunidad de oro. Vincic fue el encargado de impartir justicia en el 2024, cuando el Real Madrid consiguió en Wembley su décimoquinta Champions League ante el Borussia Dortmund. El desempeño del juez fue impecable, exento de polémicas.

Argentina conoce de derrotas con Vincic

Será la primera vez que España será arbitrado por el juez esloveno en una Copa del Mundo, no así el caso de los argentinos quienes no tienen un muy buen recuerdo de Vincic. En el año 2022, Argentina se enfrentó en su debut del Mundial a Arabia Saudita, en un duelo marcado por la derrota Albiceleste en su camino a su tercera estrella.

En aquel encuentro, Argentina cayó por 2-1, pero sufrió tres goles anulados, donde no dudaron en apuntar al cuerpo arbitral del cotejo que era encabezado por el esloveno. Además, este duelo cortó la racha albiceleste, que traía 36 partidos de invicto.

¿Quiénes serán los árbitros de la final del Mundial 2026?