Datos Clave Colo Colo quiere romper el mercado: El Cacique inició acciones para contratar a Vozinha, arquero sensación del Mundial 2026. Sin club: El portero caboverdiano se encuentra como agente libre tras su salida del Chaves de la segunda división portuguesa. ¿Vozinha amigo de Vidal?: Ambos jugadores se siguen mutuamente en Instagram, lo que podría ser un inicio para convencer al arquero de arribar a Macul.

Colo Colo sigue en su ardua búsqueda por un portero para afrontar la segunda rueda del Campeonato Nacional 2026, y durante las últimas horas surgió uno de los bombazos más sorpresivos que se ha visto en el mercado de fichajes nacional durante los últimos años: El Cacique habría realizado una oferta formal por Vozinha, arquero sensación del Mundial 2026.

El arquero de la selección africana deslumbró al mundo con su actuación en la cita planetaria, siendo figura en los debutantes que fueron eliminados en 16vos ante Argentina. El portero de 40 años es agente libre, debido a que concluyó su contrato con el Chaves de la segunda división de Portugal. Ante esta situación, desde la dirigencia alba no dejaron escapar la oportunidad y realizaron su primer acercamiento.

Vozinha y Colo Colo inician negociaciones

Según señala el comunicador argentino Germán García Grova, la dirigencia de Blanco y Negro realizó una oferta formal para que Vozinha arribe a Colo Colo en la actual ventana de pases. Si bien no se señala cuál será la cantidad de la operación, esta puede ser tentadora ya que el Cacique no debe negociar con ningún club, ya que el arquero es 100% dueño de su pase al ser agente libre.

Además, el comunicador indicó que desde la directiva de los albos ven que el arquero no ve con malos ojos un posible arribo al fútbol chileno, tras quedar sin club previo al Mundial 2026.

🚨{EXCLUSIVO} #ColoColo realizó una oferta FORMAL por Vozinha.



👉El arquero de 🇨🇻 fue la figura de su equipo en el mundial.



📍Vozinha ve con buenos 👀 jugar en el equipo 🇨🇱 según me confirman directivos del club pic.twitter.com/s0DYL7hrOz — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) July 16, 2026

El guardameta caboverdiano fue una de las sensaciones de la cita planetaria, ya que solo recibió 4 goles (2 de Uruguay y 2 de Argentina), además de conseguir un MVP del partido ante España, donde registró 7 atajadas decisivas. Su galardón como jugador del partido le bastó para que el mundo lo conociera, y se hiciera el arquero con más seguidores en Instagram (29.3 millones)

¿Vidal tentará a Vozinha?

Para la sorpresa del mundo, Vozinha ya posee un contacto con Colo Colo, debido a que se sigue mutuamente con Arturo Vidal en la red social Instagram, lo que podría significar un contacto más íntimo entre figuras para lograr convencer al guardameta de portar la camiseta alba en la segunda rueda del 2026.