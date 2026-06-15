El arquero Vozinha de Cabo Verde tomó una popularidad impresionante tras jugar un partidazo y ser la figura en el empate 0-0 ante España en Atlanta por el Mundial 2026, resultado histórico para la escuadra africana que tuvo su debut absoluto en Copas del Mundo y ante uno de los candidatos para quedarse con el título en Norteamérica.

Esto se reflejó en un aumento exponencial de seguidores en Instagram, donde el portero tenía menos de 50.000, mientras que ahora tiene varios millones, algo parecido a lo que le sucedió al neozelandés Tim Payne antes de la cita planetaria, pero en ese caso con una improvisada “campaña de marketing” de un influencer argentino. Ahora el oceánico ve “amenazado” su trono de jugador más popular del torneo.

¿Cuántos seguidores aumentó Vozinha tras su gran actuación ante España?

Hasta el fin de la edición de esta nota, Vozinha tiene 3,1 millones de seguidores en Instagram, es decir, más de 2,5 millones más de lo que tenía hace algunas horas cuando era un desconocido para la mayoría del planeta fútbol.

El golero ha sido etiquetado en gran cantidad de publicaciones, pero lo que más ha sido destacado por sus nuevos fanáticos es la humildad del futbolista, quien reconoció tras el duelo que “siempre” soñó con un día así en el fútbol y rompió en llanto por la emoción.

A propósito de la comparación con Tim Payne, sigue siendo más explosivo el aumento del neozelandés, el que antes del Mundial 2026 tenía poco más de 4 mil seguidores y ahora tiene 5,7 millones.

¿Dónde juega Vozinha y qué opciones tiene para después del Mundial 2026?

Vozinha, que tiene como nombre completo Josimar Dias, juega en la Segunda División de Portugal en el GD Chaves, lo que llama más la atención por su gran nivel de juego.

Tiene 40 años y obviamente que será difícil pensar en que pueda llegar a un gran equipo de Europa tras el Mundial 2026, aunque probablemente más de alguno de Primera División lo querrá, algo que agradece su equipo también.