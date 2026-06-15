Argentina y Argelia se ven las caras este martes 16 de junio a las 21:00 horas en el Estadio Kansas City por la primera fecha del Grupo J del Mundial 2026. Ambos elencos comparten grupo junto a Austria y Jordania.

Los trasandinos llegan como campeones defensores y buscarán revalidar su título en la que será la última Copa del Mundo de Lionel Messi, quien espera hacer un buen papel en su adiós de las citas planetarias.

Por su parte, los africanos regresan al torneo tras 14 años de ausencia y esperan sortear con éxito la fase de grupos e inscribirse en los dieciseisavos de final.

¿Qué canal transmite Argentina vs Argelia EN VIVO?

El partido entre Argentina y Argelia será transmitido en vivo en Chile a través de la televisión abierta, TV de pago y diversas plataformas de streaming.

TV abierta: Chilevisión

TV de pago: DSports 610/1610

Streaming: DGO, Amazon Prime Video, Chilevisión Web, Paramount+, DAZN, Disney+ Premium

¿A qué hora juegan Argentina vs Argelia?

Argentina vs Argelia juegan este martes 16 de junio a las 21:00 horas de nuestro país en el Estadio de Kansas.

Fecha: Martes 16 de junio de 2026

Hora: 21:00 horas de Chile

Estadio: Kansas City

El partido es válido por la fecha 1 del Grupo J del Mundial 2026.

¿Dónde ver Argentina vs Argelia ONLINE por streaming?

El encuentro entre Argentina y Argelia se podrá ver en vivo a través de diversas plataformas de streaming.

DGO

Amazon Prime Video

Chilevisión Web

Paramount+

DAZN

Disney+ Premium

Para poder sintonizar el duelo debes tener una suscripción activa en alguna de ellas.

¿Dónde ver GRATIS Argentina vs Argelia?

El duelo entre Argentina y Argelia será transmitido de manera gratuita en nuestro país a través de Chilevisión. Además, podrás verlo en vivo través de DSports y las plataformas de streaming DGO, Amazon Prime Video, Chilevisión Web, Paramount+, DAZN y Disney+ Premium.

¿Cómo está el Grupo J del Mundial 2026?

El Grupo J del Mundial 2026 está conformado por Argentina, Argelia, Austria y Jordania Este será el partido que dé el vamos al grupo y posteriormente se enfrentarán austriacos y jordanos.