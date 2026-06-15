Austria y Jordania se enfrentan este miércoles 17 de junio a las 0:00 horas de Chile en el Estadio Bahía de San Francisco por la fecha 1 del Grupo J del Mundial 2026. Ambos elencos comparten grupo junto a Argentina y Argelia.
¿Qué canal transmite Austria vs Jordania EN VIVO?
El partido entre Austria y Jordania será transmitido en vivo en Chile a través de la TV de pago y diversas plataformas de streaming.
- TV de pago: DSports 610/1610
- Streaming: DGO, Amazon Prime Video, Paramount+, DAZN
¿A qué hora juegan Austria vs Jordania?
Austria vs Jordania se enfrentan este miércoles 17 de junio a las 00:00 horas de Chile en el Estadio Bahía de San Francisco.
- Fecha: Miércoles 17 de junio de 2026
- Hora: 00:00 horas de Chile
- Estadio: Bahía de San Francisco
El compromiso corresponde a la primera fecha del Grupo J del Mundial 2026.
¿Dónde ver Austria vs Jordania ONLINE por streaming?
El cruce entre Austria y Jordania se podrá ver en Chile a través de distintas plataformas de streaming.
- DGO
- Amazon Prime Video
- Paramount+
- DAZN
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¿Dónde ver GRATIS Austria vs Jordania?
El partido entre Austria y Jordania no será transmitido de forma gratuita en Chile. La única forma de poder verlo es a través de la TV de pago en DSports y en plataformas de streaming de DGO, Amazon Prime Video, Paramount+ y DAZN.
¿Cómo está el Grupo J del Mundial 2026?
El Grupo J del Mundial 2026 está conformado por Argentina, Argelia, Austria y Jordania Este será el segundo partido del grupo tras el cruce entre trasandinos y argelinos.