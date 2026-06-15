Austria y Jordania se enfrentan este miércoles 17 de junio a las 0:00 horas de Chile en el Estadio Bahía de San Francisco por la fecha 1 del Grupo J del Mundial 2026. Ambos elencos comparten grupo junto a Argentina y Argelia.

¿Qué canal transmite Austria vs Jordania EN VIVO?

El partido entre Austria y Jordania será transmitido en vivo en Chile a través de la TV de pago y diversas plataformas de streaming.

TV de pago: DSports 610/1610

Streaming: DGO, Amazon Prime Video, Paramount+, DAZN

¿A qué hora juegan Austria vs Jordania?

Austria vs Jordania se enfrentan este miércoles 17 de junio a las 00:00 horas de Chile en el Estadio Bahía de San Francisco.

Fecha: Miércoles 17 de junio de 2026

Hora: 00:00 horas de Chile

Estadio: Bahía de San Francisco

El compromiso corresponde a la primera fecha del Grupo J del Mundial 2026.

¿Dónde ver Austria vs Jordania ONLINE por streaming?

El cruce entre Austria y Jordania se podrá ver en Chile a través de distintas plataformas de streaming.

DGO

Amazon Prime Video

Paramount+

DAZN

Para acceder al contenido debes tener una suscripción activa en alguna de estas.

¿Dónde ver GRATIS Austria vs Jordania?

El partido entre Austria y Jordania no será transmitido de forma gratuita en Chile. La única forma de poder verlo es a través de la TV de pago en DSports y en plataformas de streaming de DGO, Amazon Prime Video, Paramount+ y DAZN.

¿Cómo está el Grupo J del Mundial 2026?

El Grupo J del Mundial 2026 está conformado por Argentina, Argelia, Austria y Jordania Este será el segundo partido del grupo tras el cruce entre trasandinos y argelinos.