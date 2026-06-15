Irak y Noruega se miden este martes 15 de junio en el Estadio Boston por el Grupo I del Mundial 2026. Ambos elencos comparten grupo junto a Francia y Senegal.
¿Qué canal transmite Irak vs Noruega EN VIVO?
El compromiso entre Irak y Noruega será transmitido en vivo a través de la televisión de pago y diversas plataformas de streaming.
- TV de pago: DSports 2 612/1612 y DSports+ Plus 613/1613
- Streaming: DGO, Amazon Prime Video, Paramount+, DAZN, Disney+ Premium
¿A qué hora juegan Irak vs Noruega?
Irak vs Noruega se enfrentan este martes 16 de junio a las 18:00 horas de nuestro país en el Estadio de Boston.
- Fecha: Martes 16 de junio de 2026
- Hora: 16:00 horas de Chile
- Estadio: Boston
Este encuentro corresponde a la primera fecha del Grupo I del Mundial 2026.
¿Dónde ver Irak vs Noruega ONLINE por streaming?
El compromiso entre Irak y Noruega se podrá ver en vivo a través de diversas plataformas de streaming.
- DGO
- Amazon Prime Video
- Paramount+
- DAZN
Para poder sintonizar el partido debes tener una suscripción activa en cualquiera de ellas.
¿Dónde ver GRATIS Irak vs Noruega?
El cruce entre Irak y Noruega no tendrá transmisión gratuita en nuestro país. Sin embargo, podrás sintonizar el partido a través de DSports y las plataformas de streaming DGO, Amazon Prime Video, Paramount+, DAZN.
¿Cómo está el Grupo I del Mundial 2026?
El Grupo I del Mundial 2026 está conformado por Francia, Senegal, Irak y Noruega. Este será el segundo partido del grupo, antes se enfrentaron franceses y senegaleses.