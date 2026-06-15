Irak y Noruega se miden este martes 15 de junio en el Estadio Boston por el Grupo I del Mundial 2026. Ambos elencos comparten grupo junto a Francia y Senegal.

¿Qué canal transmite Irak vs Noruega EN VIVO?

El compromiso entre Irak y Noruega será transmitido en vivo a través de la televisión de pago y diversas plataformas de streaming.

TV de pago: DSports 2 612/1612 y DSports+ Plus 613/1613

Streaming: DGO, Amazon Prime Video, Paramount+, DAZN, Disney+ Premium

¿A qué hora juegan Irak vs Noruega?

Irak vs Noruega se enfrentan este martes 16 de junio a las 18:00 horas de nuestro país en el Estadio de Boston.

Fecha: Martes 16 de junio de 2026

Hora: 16:00 horas de Chile

Estadio: Boston

Este encuentro corresponde a la primera fecha del Grupo I del Mundial 2026.

¿Dónde ver Irak vs Noruega ONLINE por streaming?

El compromiso entre Irak y Noruega se podrá ver en vivo a través de diversas plataformas de streaming.

DGO

Amazon Prime Video

Paramount+

DAZN

Para poder sintonizar el partido debes tener una suscripción activa en cualquiera de ellas.

¿Dónde ver GRATIS Irak vs Noruega?

El cruce entre Irak y Noruega no tendrá transmisión gratuita en nuestro país. Sin embargo, podrás sintonizar el partido a través de DSports y las plataformas de streaming DGO, Amazon Prime Video, Paramount+, DAZN.

¿Cómo está el Grupo I del Mundial 2026?

El Grupo I del Mundial 2026 está conformado por Francia, Senegal, Irak y Noruega. Este será el segundo partido del grupo, antes se enfrentaron franceses y senegaleses.