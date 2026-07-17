Datos Clave Chile en el podio: FIFA designa a Juan Lara para el penúltimo encuentro del Mundial 2026. Un mundial extraordinario: Con su designación, Lara cerrará su participación en el torneo con 12 partidos dirigidos. Sindicato orgulloso: El Sindicato de Árbitros de Chile realizó un comunicado mostrando su orgullo por su designación y el trabajo hecho por los chilenos en el certamen.

La Copa del Mundo 2026 está bajando sus cortinas y despidiéndose con sus últimos dos encuentros, los cuales se disputarán este fin de semana. Tras saber qué selecciones llegaron, solo faltaba saber cuáles serán los cuerpos arbitrales que comandaron los cotejos finales, donde destaca en uno de ellos la participación de un chileno: Juan Lara.

Lara es uno de los cuatro representantes nacionales en la cita planetaria, siendo acompañado por Cristián Garay, José Retamal y Miguel Rocha, pero indudablemente ha sido el más protagonista de todos, debido a que ha estado presente en 11 partidos como especialista en el área VAR, y fue designado para un último compromiso que definirá el podio del torneo.

Lara presente en el tercer lugar

Durante las últimas horas la FIFA anunció quiénes serán los encargados de impartir justicia en la final y en el duelo por el tercer lugar. En este último se señala que el árbitro chileno, Juan Lara, fue designado para cumplir funciones de Support Backup Assistant Video Assistant Referee (SBAVAR), o en palabras simples, ser apoyo a los dos jueces encargados del sistema de monitoreo, y en caso de alguna emergencia reemplazar a los dos designados en el VAR o AVAR.

Con esta designación, Lara cierra su etapa brillante en el certamen mundialista, donde fue parte del cuerpo arbitral en 12 ocasiones. Fueron seis encuentros de fase de grupos y otros seis en fase eliminatoria, donde destaca su presencia en la histórica semifinal entre Argentina e Inglaterra.

El último duelo de Lara en el la cita planetaria será de clase mundial, ya que se enfrentarán Francia e Inglaterra por el tercer lugar del certamen. El duelo se disputará en Miami este sábado 18 de julio a partir de las 17:00 horas.

El reconocimiento del sindicato a Lara

Mediante una publicación en sus medios comunicacionales, el Sindicato de Árbitros de Chile expresó su alegría y orgullo por la designación de Juan Lara en el penúltimo encuentro de la cita mundialista, y señalan que este honor refleja la confianza de la FIFA con los profesionales chilenos.

“Felicitamos a Juan y a todo el equipo arbitral chileno que fue parte de la copa. Su designación es el reflejo del trabajo, perseverancia, preparación y prestigio que el arbitraje chileno ha construido a nivel nacional”, menciona el sindicato que muestra su orgullo por el trabajo realizado por los jueces nacionales en norteamérica.