Datos Clave Partido clave: Francia vs Inglaterra Transmisión: DSports, DGO, DIRECTV 4K, Disney+ Premium, Amazon Prime Video, Paramount+ y DAZN Horario: Sábado 18 de julio, 17:00 horas de Chile

Francia vs Inglaterra juegan este sábado 18 de julio el partido por el tercer y cuarto puesto del Mundial 2026, en el Estadio Miami. El duelo reúne a dos selecciones que quedaron a un paso de la final y que ahora buscarán cerrar el torneo con una medalla de bronce.

El equipo de Didier Deschamps llega tras perder 2-0 ante España en semifinales, mientras que Inglaterra cayó 2-1 frente a Argentina en Atlanta. El cruce también tiene un foco individual potente: Kylian Mbappé sigue en la pelea por la Bota de Oro con ocho goles, igualado con Lionel Messi, y Harry Kane también aparece entre los nombres fuertes del torneo.

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¿Qué canal transmite Francia vs Inglaterra EN VIVO?

El partido entre Francia e Inglaterra por el tercer lugar del Mundial 2026 será transmitido en Chile por TV de pago y streaming.

TV de pago:

DSports

DSports 610/1610 HD

DIRECTV 4K

Streaming:

DGO

Disney+ Premium

Amazon Prime Video

Paramount+

DAZN

Cobertura online:

AlAireLibre.cl

¿A qué hora juegan Francia vs Inglaterra?

Francia vs Inglaterra se juega este sábado 18 de julio a las 17:00 horas de Chile.

Fecha: Sábado 18 de julio de 2026

Sábado 18 de julio de 2026 Hora: 17:00 horas de Chile

17:00 horas de Chile Torneo: Copa Mundial de la FIFA 2026

Copa Mundial de la FIFA 2026 Fase: Partido por el tercer lugar

Partido por el tercer lugar Estadio: Estadio Miami

Estadio Miami Partido: Francia vs Inglaterra

El encuentro definirá al tercer lugar del Mundial 2026, un día antes de la final entre Argentina y España.

¿Dónde ver Francia vs Inglaterra ONLINE por streaming?

Francia vs Inglaterra se podrá ver online a través de DGO, Disney+ Premium, Amazon Prime Video, Paramount+ y DAZN.

Para seguir el partido por streaming, debes ingresar con una cuenta activa en alguna de las plataformas que tienen habilitada la transmisión del Mundial 2026. Además, podrás seguir la cobertura minuto a minuto en AlAireLibre.cl.

¿Dónde ver GRATIS Francia vs Inglaterra?

Francia vs Inglaterra no tiene transmisión gratuita por TV abierta en Chile.

El partido estará disponible por DSports, DGO, DIRECTV 4K, Disney+ Premium, Amazon Prime Video, Paramount+ y DAZN. La cobertura online la podrás seguir EN VIVO y GRATIS en AlAireLibre.cl.

Formación de Francia vs Inglaterra

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, Maxence Lacroix, Lucas Digne; Manu Koné, Adrien Rabiot; Désiré Doué; Michael Olise, Bradley Barcola y Kylian Mbappé.

DT: Didier Deschamps.

Francia podría mover piezas tras la eliminación ante España, pero mantendría a Mbappé como referencia principal. Olise llega como uno de los nombres más productivos del torneo, con cinco asistencias, a solo una del récord de Pelé en una misma edición.

Inglaterra: Jordan Pickford; Ezri Konsa, Marc Guehi, Dan Burn, Nico O’Reilly; Elliot Anderson, Kobbie Mainoo; Noni Madueke, Morgan Rogers, Anthony Gordon; Harry Kane.

DT: Thomas Tuchel.

Inglaterra también proyecta rotación para este partido, con espacio para jugadores que tuvieron menos minutos durante el torneo. Kane seguirá como eje ofensivo, acompañado por una línea joven con Madueke, Rogers y Gordon.

¿Quién es el árbitro de Francia vs Inglaterra?

El árbitro de Francia vs Inglaterra aún no ha sido publicado oficialmente.

Este bloque será actualizado cuando FIFA confirme la designación arbitral para el partido por el tercer lugar del Mundial 2026.

¿Cómo llega Francia al partido con Inglaterra?

Francia llega al partido por el tercer lugar después de perder 2-0 ante España en semifinales, en Dallas. Antes de esa caída, el equipo de Didier Deschamps había firmado una campaña muy sólida, con victorias consecutivas ante Noruega, Suecia, Paraguay y Marruecos.

En sus últimos cinco partidos del Mundial 2026, Francia registró cuatro triunfos y una derrota. Venció 4-1 a Noruega en fase de grupos, goleó 3-0 a Suecia en dieciseisavos, superó 1-0 a Paraguay en octavos y derrotó 2-0 a Marruecos en cuartos. Su única caída fue ante España, resultado que lo dejó fuera de la final.

Mbappé es la principal figura francesa y llega con ocho goles en el torneo. Además, el capitán galo aparece como uno de los pocos jugadores en la historia con siete o más goles en dos Mundiales distintos, un dato que mantiene vivo su peso estadístico pese a la eliminación.

¿Cómo llega Inglaterra al partido con Francia?

Inglaterra llega golpeada tras perder 2-1 ante Argentina en semifinales, en un partido que se jugó en Atlanta y que dejó a los Tres Leones fuera de la final.

El camino inglés hasta esta instancia fue exigente. En la fase eliminatoria derrotó 2-1 a RD Congo en dieciseisavos, venció 3-2 a México en octavos y superó 2-1 a Noruega en cuartos. Recién en semifinales encontró el freno definitivo ante la Albiceleste.

El equipo de Thomas Tuchel tiene a Harry Kane como principal carta ofensiva, aunque Anthony Gordon también aparece como un dato llamativo del torneo: solo uno de los 14 goles de Inglaterra en esta fase final fue marcado por un futbolista que la temporada pasada jugaba en la Premier League inglesa.

¿Cuál es el historial Francia vs Inglaterra en Mundiales?

Francia e Inglaterra registran tres antecedentes en Copas del Mundo, con dos victorias inglesas y una francesa.

El primer cruce fue en Inglaterra 1966, cuando los Tres Leones ganaron 2-0 en fase de grupos. Luego, en España 1982, Inglaterra volvió a imponerse, esta vez por 3-1 en Bilbao.

El antecedente más reciente favorece a Francia: fue en los cuartos de final de Qatar 2022, cuando los galos ganaron 2-1 con goles de Aurélien Tchouaméni y Olivier Giroud. Harry Kane marcó el empate parcial de penal para Inglaterra.

¿Cómo le fue a Francia en partidos por el tercer lugar?

Francia disputó tres veces el partido por el tercer lugar en la historia de los Mundiales.

Fue tercero en Suecia 1958, tras vencer 6-3 a Alemania Federal, y también en México 1986, cuando derrotó 4-2 a Bélgica. Su única derrota en esta instancia fue en España 1982, cuando cayó 3-2 ante Polonia. Este será, por lo tanto, el cuarto partido de Francia por el tercer puesto en una Copa del Mundo.

¿Cómo le fue a Inglaterra en partidos por el tercer lugar?

Inglaterra jugó dos veces el partido por el tercer lugar en Mundiales y perdió en ambas ocasiones.

La primera fue en Italia 1990, cuando cayó 2-1 ante Italia. La segunda fue en Rusia 2018, donde perdió 2-0 frente a Bélgica. El duelo ante Francia será la tercera oportunidad de Inglaterra para quedarse con el bronce mundialista.

En resumen

Francia vs Inglaterra se juega este sábado 18 de julio a las 17:00 horas de Chile por el tercer lugar del Mundial 2026.

El partido será transmitido por DSports, DGO, DIRECTV 4K, Disney+ Premium, Amazon Prime Video, Paramount+ y DAZN. También podrás seguir la cobertura online en AlAireLibre.cl.

Francia llega tras caer ante España y busca cerrar el ciclo de Deschamps con un podio. Inglaterra viene de perder con Argentina y quiere ganar por primera vez un partido por el tercer lugar en la historia de los Mundiales.