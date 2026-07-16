Datos Clave La Final inédita: El próximo domingo 19 de julio, el MetLife Stadium de Nueva Jersey albergará el choque decisivo entre España (Campeón de Europa) y Argentina (Campeón del Mundo y de América). Tercer puesto europeo: Ingleses y franceses, eliminados en dramáticas semifinales, se medirán el sábado 18 de julio en Miami por la medalla de bronce. Épica Albiceleste: Argentina avanzó a la final tras vencer 2-1 a Inglaterra con una remontada agónica, sellada con un golazo de Lautaro Martínez en el minuto 90+2.

Hoy la pelota no rueda en Norteamérica, pero la tensión se corta con un cuchillo. Después de un mes de locura, goles en el último suspiro y prórrogas de infarto, el Mundial 2026 nos da un respiro este jueves 16 de julio. El planeta entero ya tiene la mirada clavada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, donde España y Argentina —los dos colosos que sobrevivieron a la verdadera carnicería que fueron las rondas eliminatorias— ya preparan las armas para la Gran Final del domingo. Es el choque definitivo que todos querían ver: el rey de Europa frente al bicampeón de América y vigente monarca del mundo.

Los caminos de ambos para llegar a esta cita no podrían ser más distintos, y ahí radica la magia de este partido. Mientras la escuadra de Luis de la Fuente viene dando cátedra de “fútbol total” y borró literalmente de la cancha a la temible Francia de Mbappé, la Albiceleste de Lionel Scaloni ha hecho del sufrimiento un arte, apelando a la mística y al corazón para remontar una semifinal que parecía perdida ante Inglaterra. Será un duelo táctico brutal, con Lionel Messi a un paso de agigantar aún más su leyenda y una España joven que quiere comerse el mundo. Y para calentar motores, el sábado tendremos un aperitivo de lujo con el premio de consuelo entre ingleses y franceses. Toma nota, porque este fin de semana se hace historia.

¡El planeta se detiene este domingo! Sigue en Alairelibre.cl la cobertura total de la Gran Final del Mundial 2026, el análisis táctico del nuevo campeón y, por supuesto, no pierdas de vista la actualidad del fútbol nacional mientras esperamos la coronación en Nueva Jersey.