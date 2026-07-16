Datos Clave En la mira de un gigante: El volante chileno Marcelo Allende, actual jugador del Mamelodi Sundowns de Sudáfrica, es la gran obsesión de Nacional de Uruguay. Carrera exótica y exitosa: En África, el mediocampista de 27 años ganó múltiples torneos locales, la Champions League de ese continente y disputó el reciente Mundial de Clubes 2025. Carrera contra el tiempo: El cuadro charrúa necesita cerrar el trato en las próximas 24 horas para poder inscribirlo en la lista de buena fe de la Copa Sudamericana.

El mercado de pases no solo se mueve en Chile, sino que tiene a los principales clubes del continente buscando refuerzos de jerarquía. Y en esa búsqueda desesperada, un gigante de Sudamérica puso sus ojos en un mediocampista nacional que, silenciosamente, construyó una de las carreras más exitosas y exóticas de los últimos años.

Se trata de Marcelo Allende, volante de 27 años formado en Cobreloa y ex capitán de La Roja Sub-17. Mientras muchos le perdieron la pista cuando dejó el país, el “pudahuelino” no paró de acumular prestigio, minutos y títulos, al punto de convertirse hoy en la carta de salvación para un histórico club que disputa torneos internacionales.

padding: clamp(7px, 1.6vw, 8px) clamp(12px, 3.5vw, 16px); max-width: 100%; background: #ffffff; border: 1px solid #dadce0; border-radius: 20px; color: #3c4043; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: clamp(13px, 3.6vw, 14px); font-weight: 500; line-height: 1.3; text-decoration: none; text-align: center; white-space: nowrap; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0,0,0,0.08); transition: box-shadow 0.15s ease, background-color 0.15s ease; cursor: pointer; -webkit-tap-highlight-color: transparent; } .gfb-wrap .google-follow-btn:hover, .gfb-wrap .google-follow-btn:focus-visible { box-shadow: 0 1px 6px rgba(0,0,0,0.18); background-color: #f8f9fa; } .gfb-wrap .google-follow-btn:active { background-color: #f1f3f4; } .gfb-wrap .google-follow-btn svg { width: 18px; height: 18px; flex-shrink: 0; } /* En pantallas muy angostas, permite que el texto pase a dos líneas en lugar de desbordar o achicarse demasiado */ @media (max-width: 360px) { .gfb-wrap .google-follow-btn { white-space: normal; text-align: left; } }

Mercado de pases: ¿Qué equipo sudamericano busca a Marcelo Allende?

Según reveló el reconocido periodista charrúa Martín Charquero, el todopoderoso Nacional de Uruguay apuntó todos sus dardos hacia el chileno. El “Bolso” vive horas de tensión: están obligados a entregar este viernes la lista de buena fe para los playoffs de la Copa Sudamericana y la dirigencia aún no logra cerrar los refuerzos que exige el técnico Jorge Bava.

Tras caerse opciones como el argentino Gastón Martirena o Guido Mainero, el nombre de Allende surgió como la gran prioridad en Montevideo. El chileno conoce a la perfección el exigente fútbol uruguayo, ya que brilló entre 2020 y 2022 defendiendo la camiseta de Montevideo City Torque, club donde disputó casi 90 partidos, aportando 16 goles y 22 asistencias antes de ser vendido por más de 3 millones de dólares.

El principal morbo de esta negociación es que, hace tan solo unas semanas, Peñarol (archirrival de Nacional) también sondeó al chileno. Ahora, el “Bolso” busca dar el gran golpe en el mercado uruguayo robándole el fichaje a su clásico rival.

ATENCIÓN. El ALLENDE que Nacional está buscando incorporar es Marcelo.



El volante chileno está jugando en Sudáfrica. Estuvo en Torque entre el 2020 y el 2022.



Más información en @CarveDeportiva. pic.twitter.com/5SDbtCBtvi — Martin Charquero (@MartinCharquero) July 15, 2026

Estadísticas y títulos: Así fue la campaña de Marcelo Allende en Sudáfrica

La eventual repatriación de Marcelo Allende no es casualidad. El volante llega precedido de un currículum envidiable tras cuatro años defendiendo al Mamelodi Sundowns en la liga sudafricana, club que se ha convertido en una potencia de ese continente.

Lejos de ser unas “vacaciones”, la estadía del chileno en África fue una avalancha de éxitos. Sus estadísticas son brutales: superó los 170 partidos disputados, aportando 16 goles y 16 asistencias. Con el equipo de los “Kabo Yellow”, Allende fue tricampeón de la Premier League sudafricana, ganó la Superliga, alzó la Champions League Africana (lo que le permitió jugar el Mundial de Clubes 2025 en EE. UU.) y se transformó en un pilar inamovible, sumando más de 23.000 minutos oficiales a lo largo de su carrera.

A pesar de su éxito, el propio jugador dejó la puerta abierta hace unas semanas: “Creo que ya cumplí un ciclo acá. Si es la liga uruguaya o México, voy a ir a pelear. Sería muy lindo volver”. Hoy, esa posibilidad de retornar a Sudamérica por la puerta grande está a solo una firma de concretarse.

En resumen

El volante chileno Marcelo Allende (27) está muy cerca de regresar al fútbol sudamericano. Nacional de Uruguay trabaja a contrarreloj para fichar al ex Cobreloa e inscribirlo en la Copa Sudamericana. El mediocampista viene de ser multicampeón en África con el Mamelodi Sundowns, donde ganó la Champions continental y jugó el Mundial de Clubes. Su nombre seduce en Uruguay tras su exitoso paso por el Montevideo City Torque (2020-2022).

Sigue en Alairelibre.cl todos los detalles de los chilenos por el mundo y las movidas del mercado internacional.