Datos Clave Presencia chilena: El árbitro Juan Lara estará como Asistente de VAR (AVAR) en la semifinal del Mundial 2026. Confianza absoluta: El juez ya estuvo en partidos de fase de grupos, dieciseisavos, octavos y cuartos de final. Partido clave: Inglaterra y Argentina se enfrentan este miércoles 15 de julio a las 15:00 horas de Chile.

El Mundial 2026 entró en su recta final. Este martes iniciaron las semifinales, donde España dejó en el camino a Francia para inscribirse en la segunda final de su historia.

La segunda, en tanto, tendrá lugar este miércoles entre Argentina e Inglaterra. Este compromiso tendrá presencia chilena, puesto que el árbitro Juan Lara ocupará un puesto clave.

Semifinal entre Argentina e Inglaterra tendrá presencia chilena

La FIFA confirmó a los jueces para el crucial encuentro entre argentinos e ingleses y en la terna volvió a aparecer un chileno entre los elegidos.

Esto porque Juan Lara estará como asistente del VAR (AVAR) junto al italiano Marco Di Bello y la nicaragüense Tatiana Guzmán, que también forman parte del equipo de videoarbitraje.

Esta designación confirma que Lara se ha ganado la confianza de la FIFA, puesto que ya se desempeñó como AVAR en partidos de la fase de grupos y también en las fases eliminatorias de dieciseisavos, octavos y cuartos de final.

¿Cuándo juega Inglaterra vs Argentina?

Inglaterra y Argentina se verán las caras este miércoles 15 de julio a las 15:00 horas de nuestro país por las semifinales del Mundial 2026.

El compromiso se podrá ver en Chile a través de la televisión abierta en Chilevisión; en la TV de pago a través de DSports y DirecTV 4K; y en streaming en las plataformas de DGO, Paramount+, Amazon Prime Video, DAZN, Chilevisión Web y Disney+ Premium.

¿Cuándo es la final del Mundial 2026?

La final del Mundial 2026 se jugará el domingo 19 de julio a las 15:00 horas de Chile. España espera por el ganador del cruce entre Inglaterra y Argentina.