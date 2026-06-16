Datos Clave Desmentido categórico: Aseguran, desde el entorno de La Roja, que el técnico argentino no figura en la lista de candidatos que maneja la gerencia deportiva. Guerra millonaria: El estratega mantiene una demanda civil vigente contra la ANFP por más de 3.300 millones de pesos, lo que hace inviable cualquier tipo de negociación formal. El gran anhelo: Con la opción caída, Manuel Pellegrini sigue siendo el principal sueño de la dirigencia para liderar el proceso clasificatorio, aunque su salida del Real Betis asoma compleja.

La búsqueda del nuevo líder para la Selección Chilena parecía haber llegado a su fin. Durante la jornada del lunes, el mundo del fútbol nacional se remeció con la noticia que daba por hecho un acuerdo entre la ANFP y el actual entrenador de Ecuador, Sebastián Beccacece, para asumir el mando de La Roja una vez finalizada su participación en el Mundial 2026. Sin embargo, en cuestión de horas, el escenario cambió drásticamente, desinflando el entusiasmo de quienes veían en el exayudante de Jorge Sampaoli a la carta ideal para reemplazar el interinato de Nicolás Córdova. El rumor fue desmentido tajantemente debido al millonario conflicto legal que impide el regreso del rosarino a Juan Pinto Durán.

¿Por qué Sebastián Beccacece fue descartado como DT de La Roja?

La información que circuló con fuerza en programas de televisión fue rápidamente aterrizada por periodistas especializados en la cobertura de la Selección. Christopher Brandt, reportero de la cadena ESPN, fue categórico al aclarar la situación y revelar el conflicto que mantiene alejado al estratega del “Equipo de Todos”.

“Lo de Beccacece es falso, no está dentro de los candidatos y además sigue en juicio con la Federación de Chile”, sentenció el comunicador a través de sus redes sociales.

Este antecedente resulta fundamental y lapidario. El técnico argentino no solo se fue de mala manera de Chile en 2016, sino que en mayo de 2019, junto a Jorge Sampaoli y el preparador físico Jorge Desio, interpuso una demanda por 3.300 millones de pesos en contra de la ANFP.

El litigio, que aún sigue su curso, exige el reembolso de impuestos que, según el cuerpo técnico, la federación no pagó cabalmente en su momento. Además, la acción legal acusa “daños morales”, argumentando que la ANFP presentó querellas infundadas que los vincularon injustamente con el expresidente Sergio Jadue (hoy prófugo en Estados Unidos), afectando gravemente su honra. Con esta batalla judicial en tribunales, un acercamiento deportivo es virtualmente imposible.

De esta forma, la gerencia deportiva encabezada por Felipe Correa continúa trabajando con absoluto hermetismo para encontrar al reemplazante de Nicolás Córdova. Por su parte, Beccacece se concentra en revertir el amargo debut de Ecuador (derrota 1-0 ante Costa de Marfil) y preparar el vital duelo de este sábado ante Curazao en Kansas City.

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¿Quién es el verdadero candidato para dirigir a la Selección Chilena?

Con Beccacece fuera de carrera, y nombres como Marcelo Gallardo o Juan Pablo Vojvoda también descartados, la ANFP mantiene un objetivo principal.

Hasta el momento, Manuel Pellegrini continúa siendo el gran sueño de la dirigencia para asumir el desafío de reconstruir a la Selección Chilena rumbo al proceso clasificatorio de 2030. No obstante, la operación no es sencilla. El exitoso presente del “Ingeniero” en el Real Betis y su clasificación a la próxima edición de la Champions League complican seriamente la posibilidad de que el técnico nacional decida abandonar Europa para tomar el “fierro caliente” de La Roja.

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