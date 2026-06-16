Inglaterra enfrenta a Croacia este miércoles 17 de junio en el Estadio Dallas (AT&T Stadium) de Arlington, desde las 16:00 horas de Chile, en el partido que abre el Grupo L del Mundial 2026. Ese mismo día, más tarde, Ghana y Panamá completarán la primera fecha de la zona en Toronto.

Es uno de los choques más atractivos de la jornada inaugural y carga con historia reciente en la Copa del Mundo. Ambos protagonizaron la semifinal de Rusia 2018, donde Croacia se impuso 2-1 en el alargue para meterse en la final, y volvieron a verse en la Eurocopa 2020, esta vez con triunfo inglés por 1-0. El reencuentro en Texas promete tensión entre dos selecciones que se conocen de memoria.

Inglaterra llega como una de las grandes candidatas al título. El equipo de Thomas Tuchel dominó las clasificatorias europeas y apuesta a una generación de elite con Harry Kane como referente de ataque y nombres como Jude Bellingham, Bukayo Saka y Declan Rice. Los Tres Leones persiguen una copa que se les niega desde 1966.

Croacia, en tanto, vuelve a apoyarse en su eterno capitán Luka Modric. A sus 40 años, el Balón de Oro 2018 disputará su quinto Mundial y se sumará a un selecto grupo de futbolistas que alcanzan esa cifra en activo. Los Vatreni de Zlatko Dalic mezclan experiencia y recambio para volver a ser la piedra en el zapato de los favoritos, como ya lo fueron al llegar a la final en 2018 y al tercer puesto en Qatar 2022.

¿Qué canal transmite Inglaterra vs Croacia EN VIVO?

El partido del Grupo L del Mundial 2026 será transmitido por TV abierta, TV de pago y plataformas de streaming en Chile.

TV abierta: Chilevisión y Chilevisión 4K

TV de pago: DSports 610/1610 y DIRECTV 4K

Streaming: Amazon Prime Video, Chilevisión Web, Paramount+, Disney+ Premium, DAZN

¿A qué hora juegan Inglaterra vs Croacia?

Inglaterra vs Croacia se juega este miércoles 17 de junio a las 16:00 horas de Chile.

Fecha: Miércoles 17 de junio de 2026

Hora: 16:00 horas de Chile

Estadio: Dallas (AT&T Stadium)

El duelo corresponde a la primera fecha del Grupo L de la Copa del Mundo 2026, torneo que se disputa en México, Estados Unidos y Canadá.

¿Dónde ver Inglaterra vs Croacia ONLINE por streaming?

El partido estará disponible por varias plataformas digitales.

Amazon Prime Video

Chilevisión Web

Paramount+

Disney+ Premium

DAZN

Para acceder, debes ingresar con una cuenta activa en la plataforma correspondiente. En el caso de Chilevisión Web, la señal estará disponible por la plataforma digital del canal.

¿Dónde ver GRATIS Inglaterra vs Croacia?

Inglaterra vs Croacia tendrá transmisión gratuita por Chilevisión.

El partido se podrá ver sin costo por: Chilevisión y Chilevisión Web

Además, estará disponible por señales y plataformas de pago como DSports, DIRECTV 4K, Amazon Prime Video, Paramount+, Disney+ Premium y DAZN.

¿Cómo está el Grupo L del Mundial 2026?

El Grupo L del Mundial 2026 está integrado por Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.