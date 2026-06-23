Inglaterra y Ghana protagonizan el duelo de líderes del Grupo L este martes 23 de junio a las 16:00 Chile en el Boston Stadium del Mundial 2026. Ambas selecciones llegan con 3 puntos y el ganador sellará su clasificación a los dieciseisavos de final con una fecha de anticipación.

Es además el primer enfrentamiento oficial entre ambas selecciones en una Copa del Mundo —el único antecedente es un amistoso en 2011 que terminó 1-1—. El árbitro del partido es el hondureño Héctor Said Martínez Sorto. Sigue todas las alternativas de este encuentro en vivo y minuto a minuto.

Inglaterra vs Ghana, minuto a minuto

La previa del Inglaterra vs Ghana

Inglaterra llega a Boston con la euforia de un debut que fue una declaración de intenciones para el resto del torneo: la goleada 4-2 ante Croacia —con Harry Kane como gran figura con doblete— fue la actuación más sólida de los Tres Leones en una primera fecha de Mundial desde hace décadas. El DT Thomas Tuchel tiene el lujo de no tener bajas forzadas y llega a este partido con la plantilla al completo. La gran pregunta es si introduce alguna rotación para administrar el desgaste físico: el lateral Kieran Trippier podría volver al once por Reece James, y Kobbie Mainoo asoma como alternativa en el mediocampo. Si Inglaterra gana este partido, clasifica a los dieciseisavos con Fecha 3 de margen, lo que le permitiría rotar ante Panamá para llegar fresco a la fase eliminatoria.

Ghana protagonizó uno de los momentos más emocionantes de la primera jornada: la victoria 1-0 ante Panamá llegó con un gol agónico de Caleb Yirenkyi en el minuto 90+5, tras resistir durante todo el partido con una actitud colectiva que enamoró a la afición africana. El DT Carlos Queiroz —veterano técnico portugués con experiencia en Irán y Portugal— sabe que ante Inglaterra debe ajustar los espacios que dejó ante Panamá, ya que contra Kane y Bellingham esos huecos se pagan mucho más caro. La gran decisión de Queiroz es si mantiene el mismo once del debut —que funcionó— o introduce algún cambio ofensivo, con Abdul Fatawu Issahaku del Leicester como candidato a ganar más minutos desde el inicio. Para Ghana, una victoria en Boston representaría uno de los hitos históricos más grandes del fútbol africano.

Formaciones de Inglaterra vs Ghana

Probable formación de Inglaterra:

Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, John Stones, Nico O’Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice, Jude Bellingham; Noni Madueke, Harry Kane y Anthony Gordon DT: Thomas Tuchel.

Probable formación de Ghana:

Benjamin Asare; Marvin Senaya, Jonas Adjetey, Jerome Opoku, Gideon Mensah; Caleb Yirenkyi, Thomas Partey; Kamalden Sulemana, Abdul Fatawu Issahaku, Antoine Semenyo y Jordan Ayew. DT: Carlos Queiroz.

¿Dónde ver Inglaterra vs Ghana en vivo?

El duelo entre Inglaterra y Ghana se disputará este martes 23 de junio a las 16:00 horas de Chile en el Boston Stadium, Boston. El árbitro del partido es el hondureño Héctor Said Martínez Sorto. Para Chile, el partido puede seguirse en DSports, Chilevisión y en streaming a través de DGO, Disney+ y Paramount+.