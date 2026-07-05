Brasil y Noruega se miden este domingo en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, por los octavos de final del Mundial 2026.

La Canarinha llega invicta desde la fase de grupos y habiendo superado a Japón en 16vos, mientras que Noruega vuelve a jugar unos octavos por primera vez desde Francia 1998 y llega con la ilusión intacta tras eliminar a Costa de Marfil. El duelo se disputa en medio de una ola de calor que promete exigir al máximo el físico de ambos planteles.

Brasil vs Noruega, minuto a minuto

La previa del Brasil vs Noruega

Brasil se juega el pase a cuartos con dos bajas de peso que obligan a Carlo Ancelotti a reordenar su equipo. Las ausencias confirmadas de Lucas Paquetá y Raphinha por lesión lo llevan a reforzar el mediocampo con un tercer volante de contención y a reconfigurar el ataque. Pese a ello, mantiene el 4-3-3 que le dio identidad en la fase de grupos, donde llegó invicta tras empatar con Marruecos y vencer a Haití y Escocia. La solidez defensiva construida durante el torneo, sumada a la jerarquía que tiene en el banco con nombres como Neymar y Endrick, sostiene el favoritismo brasileño.

Noruega, en tanto, quiere seguir escribiendo su historia de regreso al máximo escenario. Los escandinavos, ausentes de un Mundial desde 1998, terminaron segundos del Grupo I detrás de Francia tras vencer 4-1 a Irak (doblete de Erling Haaland), superar 3-2 a Senegal y caer 4-1 ante los galos con el pase ya asegurado. En los 16vos, eliminaron a Costa de Marfil con un triunfo 2-1 y ahora se plantan ante Brasil sin complejos. Haaland llegó a esta instancia como uno de los máximos goleadores del torneo, con cinco tantos, y aunque declaró que Noruega “no tendría oportunidad de ganarle a Brasil”, el equipo sueña con el golpe.

El partido enfrenta a un Brasil ultraofensivo, acostumbrado a llevar el peso del juego, contra una Noruega que mezcla físico, disciplina táctica y un poderío ofensivo notable con la dupla Haaland–Sørloth y el talento de Ødegaard para conectar todo.

Formaciones de Brasil vs Noruega

Probable formación de Brasil:

Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães ; Rayan, Vinicius Jr.; Matheus Cunha, Gabriel Martinelli.

Probable formación de Noruega:

Ørjan Nyland; Marcus Pedersen, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Møller Wolfe; Martin Ødegaard, Sander Berge, Patrick Berg; Alexander Sørloth, Erling Haaland, Antonio Nusa.

¿Dónde ver Brasil vs Noruega en vivo?

El duelo entre Brasil y Noruega se disputará este domingo en el MetLife Stadium, East Rutherford. La transmisión de TV para Chile será en DSports y en Streaming por DGO y Paramount+.