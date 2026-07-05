México e Inglaterra se enfrentan este domingo en el Estadio Azteca, Ciudad de México, por los octavos de final del Mundial 2026. El Tri llega con la confianza por las nubes tras eliminar a Ecuador en dieciseisavos y sumar su primera victoria en una eliminatoria directa de Mundial en 40 años, mientras que los Tres Leones de Thomas Tuchel aterrizan como una de las grandes candidatas al título, invictos y con Harry Kane en gran forma.

El escenario suma condimentos extra: la altitud de la Ciudad de México y un Azteca históricamente hostil para las selecciones europeas.

México vs Inglaterra, minuto a minuto

La previa del México vs Inglaterra

México sostiene su sueño mundialista con un once que ya se filtró y que mantiene el 4-3-3 que lo ha identificado en todo el torneo. Javier Aguirre repetiría casi la misma base que superó 2-0 a Ecuador en dieciseisavos, el triunfo que cortó cuatro décadas sin victorias en llaves directas.

La gran historia en la previa mexicana es la de Gilberto Mora, mediocampista de apenas 17 años que se ha ganado la confianza total de Aguirre. Pese a las molestias físicas que arrastra, todo indica que será titular otra vez, como pieza clave en el manejo de balón. En el ataque, la experiencia de Raúl Jiménez se combina con la movilidad y velocidad de Julián Quiñones y Roberto Alvarado, los mismos que anotaron ante Ecuador y que buscarán quebrar una defensa inglesa que llega con varias figuras disponibles.

Inglaterra, por su parte, se presenta con un 4-3-3 potente pero con problemas en el lateral derecho. Reece James sigue lesionado desde el empate con Ghana y Jarell Quansah tampoco se recuperó del esguince de tobillo que sufrió ante Panamá, por lo que Djed Spence volvería a ser titular en esa banda, tal como ocurrió en la remontada 2-1 sobre República Democrática del Congo en dieciseisavos. Tuchel sabe que además del favoritismo teórico, tendrá que gestionar la altitud y el ambiente del Azteca, un estadio que ya se volvió parte de la mitología mundialista y que históricamente complica a las selecciones europeas. Inglaterra llega invicta en el torneo, con ocho goles en cuatro partidos entre fase de grupos y 16vos y solo dos tantos recibidos, pero la prueba en México es completamente distinta.

Formaciones de México vs Inglaterra

Formación de México:

Raúl Rangel; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Luis Romo, Érik Lira, Gilberto Mora; Roberto Alvarado, Raúl Jiménez, Julián Quiñones. DT: Javier “El Vasco” Aguirre.

Formación de Inglaterra:

Jordan Pickford; Jarell Quansah, Ezri Konsa, Marc Guehi, Nico O’Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.

¿Dónde ver México vs Inglaterra en vivo?

El duelo entre México e Inglaterra se jugará este domingo en el Estadio Azteca, Ciudad de México. La transmisión para Chile y la región se realiza a través de Chilevisión, DSports y el streaming de DGO y Paramount+.