Datos Clave Olise en la historia: El volante francés entregó dos asistencias a Mbappé en el partido por el tercer lugar. Récord de 56 años: O’Rei marcó seis pases de gol en la edición de México 1970, que coronó a Brasil campeona del mundo. La tabla histórica: Detrás de Olise y Pelé se encuentran figuras como Gadocha, Littbarski y Maradona.

Francia no logró quedarse con el tercer lugar del Mundial 2026, al ser derrotados ante Inglaterra en una lluvia de goles. El enfrentamiento concluyó con un resultado favorable a los ingleses por 6-4, quienes se quedaron con el podio mundialista. A pesar de ello, varias figuras de Les Bleus lograron cosechar récords personales que entrarán en los anales de historia.

Uno de ellos es Michael Olise, quien en su primera cita mundialista encantó al mundo con su gran conexión con Kylian Mbappé, quien durante esta jornada superó a Messi como máximo goleador en torneos mundiales. Kiki no fue el único en superar a una leyenda del deporte, ya que el jugador del Bayern Múnich superó al mismísimo Pelé en un registro que se encontraba vigente desde el año 1970.

Michael Olise, el nuevo rey de las asistencias

En su primera Copa del Mundo, Michael Olise escribió su nombre en la historia de los mundiales, al convertirse en el primer jugador en entregar siete pases de gol en una misma edición. El récord lo mantuvo Pelé durante 56 años, quien en el Mundial de 1970 repartió seis asistencias en el aquel cita planetaria que ganó Brasil.

Olise logró este registro siendo una de las figuras claves de Didier Deschamps a lo largo del torneo, ya que fue uno de los pocos jugadores que disputó los 8 encuentros de Francia en el Mundial 2026. El joven de 24 años logró una gran conexión con Kylian Mbappé, a quien le cedió 5 de los 7 pases de gol, dos de ellos fueron durante el duelo por el tercer lugar ante los Tres Leones.

Con este nuevo récord, Olise escala a la cima de la tabla de los máximos asistidores en una sola edición de un mundial, y es seguido por Pelé con 6 pases de gol. Por último, el tercer lugar lo comparten las leyendas Robert Gadocha, Pierre Littbarski y Diego Maradona, los tres con 5 asistencias.